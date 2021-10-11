Ситуація на ринку нерухомості: ціни на житло в Україні зростуть на 7%

Ринок нерухомості України після минулорічного падіння відновлюється. Зараз експерти спостерігають значне цінове зростання на ньому. Так, вартість об'єктів на етапі будівництва виросла на 19%, будинки, зведені після 2011 року, — на 16,7%, а вторинний фонд — на 16,4%.

Пожвавлений інтерес до нерухомості підтверджується багатьма факторами. Тут і різноманіття доступного до придбання нерухомого майна, і ріст кількості операцій з нерухомістю.

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Для порівняння, у першому та другому кварталах 2020 року їхня кількість дорівнювала 177 тисяч, а за такий же період у 2021 — 225 тисяч операцій, що на 25% більше. Тільки на OLX Нерухомість можна знайти понад 157 тисяч оголошень про продаж квартир, 21 тисяча з яких — новобудови. Інтерес до останніх, за даними кількості пошукових запитів серед потенційних покупців, з початку 2021 року зріс втричі. Тож, якщо говорити про тренди майбутнього, найбільш інвестиційно привабливими будуть квартири у новобудовах, зокрема — однокімнатні.

Ціна на таке житло на етапі котловану та вже зведеного будинку може варіюватися від +15% до +40%, а й подекуди — до 100%, якщо мова йде про зданий будинок.

Наразі, середня ціна однокімнатної квартири від забудовника у Києві — $43,6 тисячі, двокімнатної — $67 тисяч, а трикімнатної — $88,5 тисячі. Цікаво, що вартість останніх на етапі зведення у Дніпрі більша, ніж у Києві, на $2 тисячі.

За даними аналітики OLX Нерухомість у розділі Новобудови, середня ціна найдешевшого однокімнатного житла в Україні — в Івано-Франківському регіоні — $19,6 тисячі, а найдорожчого — у Київській — за $43,6 тисячі.

Схожа тенденція простежується і з двокімнатними квартирами. Найдешевші варіанти за $28,6 тисячі — в Івано-Франківській області, а найдорожчі — у Київській — $66,9 тисячі.

Області, де зосереджено найдорожчі та найдешевші трикімнатні квартири, — зовсім інші. Найбільшу вартість зафіксовано у Закарпатській області — $118,5 тисячі, а найменшу — у Запорізькій — $38 тисяч.

Цікаво, що обираючи житло, покупці зважають не тільки на репутацію забудовника і темпи будівництва, а й на тип новобудови (економ, комфорт, бізнес чи еліт), транспортні розв’язки і, звісно, розвиненість інфраструктури (школи, садочки, поліклініки, ТРЦ тощо).

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Попит на новобудови підтверджується й опитуванням, проведеним на OLX: 50% респондентів зауважили, що розглядаючи житло на вторинному ринку, все ж переходять до розділу новобудов. Тож, беручи до уваги той факт, що тільки влітку 2021 року ціни на новобудови виросли на +3%, можна прогнозувати, що наступного сезону вартість такого житла збільшиться на 2 – 7%.