Готуються до розвалу Росії: чому в оточенні Путіна заметушились перед виборами

Таку думку 24 Каналу висловив полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор, військовий експерт Роман Світан. Він вважає, що російська "еліта" вже готується до розпаду тамтешнього режиму. Тому і Сергій Собянін, і Михайло Мішустін, і Андрій Білоусов розбудовують власні політичні бренди.

Яка проблема може виникнути в Росії на виборах?

Вибори до Держдуми РФ відбудуться вже 18 – 20 вересня. Зрозуміло, що жодних реальних виборів там не буде. Утім, Кремлю завжди важливо, щоб явка була високою.

При цьому там відверто побоюються атак українських дронів. Територія Росії надто велика, щоб повністю прикрити її засобами протиповітряної оборони. Хоча там є сильно захищені місця. Серед них – Москва, Санкт-Петербург, Кримський міст тощо.

Наші балістичні ракети з часом точно підуть на Москву. Можливо, навіть потрібно доводити всі системи цілевказання та наведення якраз ударами по Москві. Росіяни і Путін цього бояться. Саме тому зараз пішла розмова про угоду щодо енергетичного перемир'я. Якраз за кілька днів до виборів,

– сказав Світан.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу