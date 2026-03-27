В Росії знайшли устілки з вибухівкою під виглядом гумдопомоги: Кремль побоюється диверсій
- Українські спецслужби провели операцію з постачання вибухових устілок російським окупантам. Також в Москві перевели силовиків на посилений режим роботи.
- Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан прокоментував ситуацію в Росії.
Російських силовиків перевели на посилений режим роботи в Москві та Московській області. Там побоюються різних диверсій та вибухів.
Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор та військовий експерт Роман Світан розповів 24 Каналу, що буквально нещодавно українські спецслужби провели цікаву операцію, постачавши російським окупантам устілки з вибуховими пристроями всередині.
Яка ситуація в Росії?
За словами Світана, навряд чи активність силовиків в Москві прямо пов'язана з операцією з вибуховими устілками. Найімовірніше, там побоюються різноманітних диверсій та інших нестандартних операцій. Особливо в районі Кремля.
Якщо Україна зможе регулярно атакувати Москву, то це буде суттєвий удар по можливостях ворога. Фактично в цьому регіоні зосереджено близько 30% від усього високотехнологічного військового виробництва Росії.
Там є по чому бити. Починаючи від виробництв російської військової техніки та закінчуючи нафтопереробними заводами. Але основна ціль – це Кремль,
– сказав Світан.
Вибухи в Росії: останні новини
- В ніч на 26 березня Сили оборони України атакували Киришський НПЗ в Ленінградській області. Відомо, що там горіли установки первинної переробки нафти та два резервуари. Цей НПЗ є одним з найбільших у Росії. Там переробляють понад 20 мільйонів тонн нафти за рік.
- Також 25 березня українські безпілотники атакували російський порт Усть-Луга у Ленінградській області. Там виникла по-справжньому масштабна пожежа.
- Окрім того, Сили оборони уразили патрульний бойовий криголам "Пурга". Це сталося також під час атаки дронів по Ленінградській області.