Ситуація стає катастрофічною: дипломат розкрив, до якого кроку готова перейти російська еліта

Проблеми з бензином в РФ дійшли вже навіть до Москви та Санкт-Петербурга, де подекуди діють обмеження у 20 літрів на людину на окремі марки бензину. Крім того, в Росії все частіше лунає незадоволення через дії Путіна. Колись це може вистрелити.

Колишній міністр закордонних справ України (2007 – 2009), дипломат Володимир Огризко розповів 24 Каналу, що ситуація в Путіна не така стабільна, як може здаватися. Можливо, тамтешні еліти усвідомлюють, що ситуація наближається до катастрофічної. І наслідки можуть бути печальними для Путіна.

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Набіулліна вже "пропала"

На думку Огризка, російські еліти вже думають, як рятувати власні шкури. Відповідно вони можуть почати домовлятися із Заходом, аби видати Путіна. Щоправда, такі думки час від часу лунають упродовж всієї повномасштабної війни. Однак тамтешній режим зберігає стабільність.

Варто звернути увагу на несподіване "зникнення" голови Центробанку Росії Ельвіри Набіулліної. Вона упродовж кількох тижнів не з'являлася в публічному просторі і навіть пропустила Петербурзький міжнародний економічний форум. Хоча офіційно стверджують, що вона перебуває на лікарняному.

Скоріш за все, вона прийняла для себе рішення, що треба тікати з "корабля". Він явно починає тонути. Це дуже серйозний сигнал для інших людей. Путін тримав її, щоб втримати ситуацію в країні. Якщо вона зрозуміла, що це кінець, то це сигнал для інших,

– зазначив Огризко.

Ситуація в Росії погіршується: дивіться відео 24 Каналу

Російська економіка на початку повномасштабної війни виявилася стійкішою, ніж багато хто очікував. Однак зараз ситуація для ворога значно погіршилася. Там вичерпали значну кількість резервів. А економічні показники дедалі більше не відповідають плановим.