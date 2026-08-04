Росія вже проходила подібний сценарій: як удари по РФ наближають крах режиму

Сили оборони України фактично кожного дня б'ють по території Росії. Проблем в Кремлі накопичилося багато. І питання в тому, до якої межі вони готові триматися.

Про це 24 Каналу розповів керівник Центру громадської аналітики "Вежа" Валерій Клочок. За його словами, в Кремлі, можливо, публічно не сильно реагують на ту кількість проблем, яка накопичилася в РФ. Але все ж там намагаються тримати ситуацію під контролем.

Що відбувається в РФ?

За словами Клочка, після контрнаступу на Харківщині та Херсонщині лунали думки, що війна досить скоро закінчиться. Окупанти фактично тікали з частини окупованих територій, покидавши колосальну кількість різної техніки.

Росіяни тікали. Тоді це не зупинило Путіна. Він тоді провів часткову мобілізацію. Хоч і більшість з них вже відправилися "дамой" в чорних пакетах. Варто зневажати ворога, але не можна його недооцінювати. Там пробують втримати ситуацію під контролем,

– зазначив Клочок.

Яка ситуація в Росії: дивіться відео 24 Каналу

Росія дійсно накопичила вже багато проблем через далекобійні удари. Крим та тимчасово окуповані території мають проблеми з бензином. А, за даними Центру макроекономічних досліджень Сбербанку РФ, там щомісяця закривається 12 – 15 тисяч підприємств. До цього варто додати регулярні удари по складах Wildberries; труднощі з експортом зерна і так далі.

У них вкрай все недобре. Питання в тому, як їхній уряд гаситиме пожежу, яку неможливо загасити до припинення війни. Все залежатиме від інтенсивності ударів України. Економіка – це "кров" війни. Не буде їм за які гроші воювати? Не будуть тоді. Україні допомагають. Росії – ні. Вона воює винятково за свої кошти. Питання в тому, до якої межі Путін готовий забирати гроші в росіян, щоб воювати? Чи готовий він перетворити РФ на КНДР?

– зауважив Клочок.

При цьому є питання, чи росіяни повстануть в разі суттєвого погіршення умов життя. Хоча в історії Російської імперії вже були приклади, коли через такі інциденти режим падав.