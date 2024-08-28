Розбіжності посилюються: яка боротьба відбувається між ФСБ та російською армією

ФСБ та російська армія мають між собою розбіжності. За умови слабкого режиму це може довести до перевороту в Росії.

Про це 24 Каналу розповів російський опозиційний політтехнолог Аббас Галлямов, зауваживши, що історично склалося, що між армією та спецслужбами завжди є певна "нелюбов". ФСБ, зокрема, і працює над тим, аби відловлювати в армії потенційних заколотників.

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Між ФСБ та армією є розбіжності

Як наголосив Галлямов, за умов стабільного режиму розбіжності між ФСБ та армією будуть досить обмеженими. Вони не впливатимуть на стабільність режиму. Але як тільки ситуація зміниться, то можуть початися заворушення.

В ситуації, при якій Путін, адміністрація президента, радбез, слабшають, все змінюється. Такі розбіжності починають розривати систему. А сам конфлікт стає гострим,

– сказав Галлямов.

На його думку, такі розбіжності між армією, спецслужбами та загалом "верхами" здатні привести до революції. В якийсь момент один із гравців може апелювати до "народу". І тоді може статися революція. Своєрідним прикладом такої ситуації був похід знищеного власника "Вагнера" Євгєнія Пригожина.

Путін справився з цією кризою. Не факт, що з наступною справиться. Насправді там були печальні для нього наслідки з точки зору суспільної думки. Загалом на будь-яку революцію, яка програла, є ті, які перемогли,

– зауважив Галлямов.