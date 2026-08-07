Винним зробили Гегсета: чи справді у США закінчуються запаси озброєння

За даними ЗМІ, Дональд Трамп посварився з міністром оборони США Пітом Гегсетом. Все через серйозне виснаження запасів далекобійних ракет та перехоплювачів для ППО на тлі бойових дій проти Ірану. Про це нібито ніхто Трампу не говорив.

Про це 24 Каналу розповів громадський і політичний діяч зі США Юрій Рашкін. За його словами, Піта Гегсета взяли на посаду міністра оборони не через колосальний досвід. Фактично він є просто "піарником" Трампа.

Чому Трамп міг посваритися з Гегсетом?

Як наголосив Рашкін, у нього не було жодного сумніву, що за першої потреби Трамп почне кидатися на Гегсета. Як тільки виникли проблеми – на нього спихнули усю провину.

При цьому запаси деякої американської зброї дійсно зменшилися через бойові дії проти Ірану. Там навіть проводили зустрічі з представниками великого бізнесу та різних підприємств щодо того, аби нарощувати виробництво.

Коли у Трампа справи йдуть не дуже, то йому потрібно на когось кинутися. В цій ситуації все пішло на Гегсета. Якщо навіть його "з'їдять", то в принципі ніхто не скаже жодного поганого слова,

– сказав Рашкін.

Що відбулося між Трампом і Гегсетом: дивіться відео 24 Каналу

Додамо, The Washington Post із посиланням на джерела повідомляв, що Трамп висловив незадоволення міністром оборони Гегсетом. Він не розуміє, чому йому не повідомили про гостру нестачу деякої зброї. Це тепер загрожує обмеженням бойових дій з Іраном. Натомість Гегсет почав звинувачувати у всьому свого заступника. Згодом в Білому домі повідомили, що все це неправда.