Кілька причин: Піонтковський сказав, як Трамп втрачає підтримку американців
- Трамп втрачає підтримку через низку факторів. Серед них і плівки Епштейна, і дії служби ICE.
Публіцист із США Андрій Піонтковський прокоментував, яка зараз ситуація у Штатах.
Президент США впевнено увірвався на свій другий термін у США. Судячи з усього, зараз він втрачає популярність через низку причин. Все стане зрозуміло на виборах до Конгресу США, які відбудуться у листопаді 2026 року.
Про це 24 Каналу розповів публіцист із США Андрій Піонтковський, вважаючи, що позиції Трампа послаблює ціла низка різних факторів. Зокрема не варто забувати і про плівки Епштейна, які обурили багатьох американців. Але є й інша ситуація, де Трамп створює собі проблеми.
Як Трамп втрачає підтримку?
За словами Піонтковського, вже зараз є певні ознаки, які вказують, що позиції Трампа та республіканців загалом дещо хитаються. До прикладу, представник Демократичної партії переміг на позачергових виборах до Сенату штату Техас. Він зробив це в окрузі, де десятиліттями здобували перемогу республіканці.
Зверніть увагу! Політолог Петро Олещук зазначив, що перемогу в Техасі можна було б сприймати за випадковість. Але сталася й інша цікава подія. На виборах мера Маямі також перемогла демократка. Ще одним фактором є дивна поведінка деяких республіканців.
Ймовірно, однією з причин падіння підтримки Трампа та республіканців є їхній підхід до вирішення проблем з міграцією. У США вже неодноразово відбувалися протести проти дій Імміграційної та митної служби США ICE. Їхні співробітники вже вбили двох американців за сумнівних обставин.
Вбивства у Міннесоті та практика боротьби з мігрантами фактично за місяць спалила основний фактор підтримки Трампа. Його дійсно підтримували за боротьбу проти міграції. Але одна справа – виступати проти неї, а інша – робити те, що влаштував Трамп. ICE фактично розстріляли двох громадян США,
– зазначив Піонтковський.
ЗМІ критикують Трампа
Британське видання The Telegraph критикує Трампа за безрозсудний підхід щодо припинення війни в Україні. Журналісти вказують, що дії президента США готують підґрунтя до нової війни. Їх обурює, що американці фактично не проти віддати Донбас диктатору Путіну.
Там наголошують, що здача Слов'янська та Краматорська фактично відкриє шлях Росії до завоювання інших територій України у майбутньому. Фактично це лише розпалить апетит Кремля.