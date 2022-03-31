Ситуація стане конкретнішою через 1 – 2 дні, – Арестович про "відведення" російських військ

Радник глави Офісу Президента Олексій Арестович заявив, що ситуація з "відведенням" російських військ стане зрозуміло через 1 – 2 дні. Наразі є підозри, що росіяни проводять ротацію.

Із Сумської області заходять нові війська противника

Арестович в ефірі платформи FREEДОМ підтвердив, що росіян частково виводять групування, яке намагалося взяти Київ зі сторони Броварів. Однак, за його словами, частина російських військ залишається й утримує окремі райони та рубежі.

До теми ЗСУ зафіксували відвід 700 одиниць ворожої техніки від Києва за ніч, але можливі "сюрпризи"

Радник керівника ОП заявив, що на північному-західному напрямку, де Буча й Гостомель, менше ознак відведення російських військ.

Там, швидше, признаки того, що вони стають в оборону й здаватися поки не планують. І відходити теж. Там чекають бої, але наскільки вони будуть жорстокими – це велике питання,

– сказав Арестович.

Він також звернув на увагу, що ще питання, хто буде ініціатором наступу на цьому напрямку.

Арестович зазначив, що поки дійсно спостерігають відхід від Києва через Чернігівську область. Та водночас є дані, що із Сумської області заходять нові війська противника.

Радник глави ОП припустив, що таким чином частково йде не відхід росіян, а ротація.

Конкретною ця картина стане через 1 – 2 дні, що саме робить противник. Поки ми можемо констатувати частковий відхід, частковий захід, можливо, це ротація, і втримання рубежів,

– зазначив Арестович.

До слова – Радіти рано, – Зеленський висловився про нібито відведення російських військ: дивіться відео