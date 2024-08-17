"Безкоштовний" шопінг у Суджі: у мережі показали відео, як місцеві грабують магазини

Місцеві жителі російського міста Суджа, користуючись ситуацією, мародерять у покинутих магазинах. У мережі показали відео з кількома такими росіянками.

Навіть попри гуманітарну допомогу від ЗСУ місцеві не відмовляються від "задоволення". Вони охоче обстежують, що є лишилося у найближчих маркетах.

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Мародерство у Суджі

Жителі Суджа продовжують насолоджуватись епохою "безкоштовного" шопінгу після того, як значна кількість росіян евакуювалася з міста. Поки магазини стоять без господарів, деякі жінки вирішили "приватизувати" все, що погано лежить – навіть "мочєгонне".

Росіяни "обстежують" магазини у Суджі: дивіться відео

Цікаво, що росіяни у відповідь на питання, чи ображають їх Збройні Сили, рішуче заперечують це. Натомість місцеві охоче скаржаться на російську владу, яка кинула жителів напризволяще. Тому цілі кошики з "Пятьорочки" прямують у будівлі тих, хто не встиг евакуюватися через халатність росіян.

Прогулянка місцевих з повними візками товарів: дивіться відео

Раніше ведуча 24 Каналу з посиланням на військових розповідала, що цивільне населення у Курській області налякане, спілкується неохоче та ховається по підвалах. Водночас вони розчаровані діями влади. А російські військові, які тікали з Курської області, грабували місцеве населення, відбирали машини, інше майно