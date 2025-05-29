Має певний ресурс, – в ОП відреагували на загрозу наступу Росії у Сумській області

Росіяни посилюють активність на кордоні з Сумщиною, роблять спроби прориву. Там йдуть активні бойові дії, адже ворог накопичив певний ресурс.

Про це 24 Каналу розповів радник керівника Офісу президента Михайло Подоляк, додавши, що на цій ділянці Росія постійно використовує артилерію, авіацію. Однак, чогось екстраординарного немає.

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Чи є загроза для Сумщини

Інформація про те, що Росія нібито прорвалася, почала сильний тиск – є частиною великої інформаційної кампанії. Її елементами також є повідомлення про літній наступ ворога, збільшення виробництва ракет. Це має створити додатковий тиск на Україну.

"Так росіяни хочуть отримати виконання своїх ультимативних умов. Треба спокійніше ставитися до такої інформації. Інтенсивність складає 150 – 200 боєзіткнень по всій лінії фронту, разом з Сумською та Харківською областями. Зрозуміло, що там Росія має певний накопичений ресурс", – підкреслив радник голови ОПУ.

Окупанти хочуть тиснути на ці регіони, про це вони неодноразово казали, погрожували створенням так званих "буферних зон". У цей час Україна активно працює на міжнародній арені. Президент провів продуктивні зустрічі в Німеччині задля збільшення інвестицій в Україну.

Крім цього, варто розуміти, яким є рельєф на Сумщині. Там ліси, болота, є можливість використовувати диверсійні групи. Також росіяни стягнули туди багато ресурсу з Курської області.

Це не про передислокацію військ. Росія також має дефіцит ресурсу, живої сили. Це стандартна інформаційна робота для того, щоб налякати українців, змусити погодитися на вимоги росіян,

– сказав Михайло Подоляк.

Зауважимо, у Держприкордонній службі повідомили, що активність ворожих диверсійних груп не зменшилась, вони роблять спроби прориву. Ворог накопичив достатньо сил на Курщині. Це сталося одразу після того, як вдалося витіснити звідти підрозділи ЗСУ.