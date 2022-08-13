На Сумщині за день зафіксували 223 прильоти: є руйнування, постраждали тварини

російські окупанти 13 серпня вкотре гатили по Сумщині. В області зафіксували 223 прильоти.

Про це розповів голова Сумської обласної військової адміністрації Дмитро Живицький. Загарбники били по населених пунктах з різних видів зброї.

До теми Під час тривоги окупанти обстріляли на Сумщині газопровід: частина населених пунктів без газу

На Сумщині зафіксували 223 ворожі прильоти

Живицький розповів, що 13 серпня росіяни здійснили 15 обстрілів 8 прикордонних громад області:

Шалигинської,

Хотинської,

Білопольської,

Зноб-Новгородської,

Есманської,

Новослобідської,

Буринської,

Великописарівської.

Зафіксовано 223 прильоти. На щастя, втрат серед людей немає. Але знову є руйнування та поранена худоба,

– додав голова ОВА.

️У Шалигинській громаді обстріл розпочався о 8:30. Там відбулися 12 прильотів зі ствольної артилерії.

️Своєю чергою, у Хотинській громаді перший обстріл відбувся о 8:10 – росіяни били з кулеметів та мінометів, 8 прильотів. Вже після 9:00 було ще 6 прильотів з мінометів, потім ще 2, а також кулеметні черги, а о 9:50 − ще 20 мінометних прильотів.

"Продовжився обстріл громади близько 11:00: 4 прильоти. У другій половині дня, мінометний обстріл (17 прильотів) був уже з наслідками: після 14:00 внаслідок обстрілу зазнало часткових пошкоджень домогосподарство: побиті дах, пластикові вікна, двері будинку та ворота; в селі розірваний водогін, порвані електромережі. Наслідки будуть усунені якнайшвидше", – розповів Живицький.

️У Зноб-Новгородській громаді обстріл зі ствольної артилерії розпочався з 9:30 − 48 прильотів.

️Білопільську громаду з 10:30 росіяни обстрілювали з мінометів – 10 прильотів. Близько 11:00 був обстріл із САУ − 9 прильотів.

️З 10:13 відбувався артобстріл Новослобідської громади – 24 прильоти. З 18:43 внаслідок 21 прильоту зі ствольної артилерії по околицях села Манухівка пошкоджень зазнала лінія електропередач – частина села залишилась без електропостачання. Окрім цього, поранень зазнало теля, яке паслось на полі.

️З 15:28 в Есманській громаді зафіксували ракетний обстріл з РСЗВ "Град" − 15 прильотів.

️Своєю чергою, у Великописарівській громаді з 16:35 відбувався мінометний обстріл – 12 прильотів.

️Також з 18:40 з території росії здійснили артилерійський обстріл Буринської громади.

Дивіться фото наслідків обстрілів у селі Біловоди, Хотинської громади / Фото Дмитра Живицького

Варто подивитися – військовий експерт припустив, чи відіб’ють ЗСУ території до Нового року: відео