Ситуація на Сумщині та Курщині: в ЦПД розповіли про проблеми росіян на цих напрямках

На Сумщині попри накази російських командирів штурмовикам постійно йти вперед, окупанти кидають позиції через значні втрати.

Про це пише 24 Канал з посиланням на керівника ЦПД РНБО Андрія Коваленка.

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Ситуація на Сумщині та Курщині

В Сумській області попри накази командирів армії країни-агресорки штурмовикам постійно йти вперед, через втрати деякі росіяни кидають позиції.

На Курщині в тилових Льгові, Рильску, куди закидають поповнення, є дезертирство.

Складні бої продовжуються, але постійні штурми в прикордонні з втратами на Сумщині у росіян, і певні вдалі дії наших сил, впливають суттєво на моралку російських військових,

– наголошує Коваленко.

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До слова, минулої доби втрати російських загарбників склали 1200 осіб.

Також українські воїни знешкодили один танк, сім бойових броньованих машин, 21 артилерійську систему, одну реактивну систему залпового вогню, 198 безпілотних літальних апаратів оперативно-тактичного рівня, 12 ракет та 100 одиниць автомобільної техніки окупантів.