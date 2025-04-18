У ЗСУ пояснили, чому росіяни штурмують Торецьк вже дев’ятий місяць

У 42-й бригаді ЗСУ пояснили, чому російські війська не припиняють спроб взяти Торецьк. Захоплення міста може відкрити ворогу шлях до стратегічно важливих центрів Донеччини.

Про це розповідає 24 Канал з посиланням на заяву заступника командира першого механізованого батальйону з морально-психологічного забезпечення Святослава Лесюка в етері телемарафону.

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"Їм потрібна територія"

Росіяни намагаються взяти Торецьк вже дев’ятий місяць поспіль. У ЗСУ кажуть: ворог хоче пробити шлях до Костянтинівки, щоб звітувати про повну окупацію Донеччини.

За словами Святослава Лесюка, захоплення Торецька й Часового Яру –це частина плану Росії, який має відкрити фланги для наступу на Костянтинівку. Після цього окупанти прагнуть дістатися до Слов'янська, Дружківки та Краматорська.

Їм місто як таке не потрібне. Їм потрібна територія і можливість прозвітувати Кремлю, що вся Донецька область захоплена,

– наголосив Лесюк.

У Торецьку тривають запеклі міські бої, які, за словами Лесюка, ще інтенсивніші, ніж під час битви за Бахмут. Росіяни вже закріпилися в центрі міста, використовуючи висотки для атак по українських позиціях.