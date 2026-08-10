"Окупантам нема куди дітись": військовий експерт розповів, про ситуацію на трасі "Новоросія"

Україна продовжує вибивати мости у напрямку окупованого Криму. Через це росіяни вздовж траси "Новоросія" змушені встановлювати понтонні переправи навіть біля мостів, які, за офіційними даними, ще не уражені. Це полегшує роботу Силам оборони України, адже розвідка бачить пріоритетні напрямки просування росіян.

Полковник запасу ЗСУ, льотчик-інструктор і військовий експерт Роман Світан зазначив у розмові з 24 Каналом, що такі дії росіян свідчать про те, що вони щонайменше прогнозують знищення Україною основних переправ. Ворог, на його думку, готується до того, щоб трафік не зупинився у разі пошкодження наступних мостів.

Яка ситуація з логістикою ворога на окупованих територіях?

Світан вважає, що водночас українські сили мають користуватися ситуацією, що склалася. Росіяни у такий спосіб позначають основні болючі точки – саме на них Україні потрібно звернути увагу.

"Окупантам нема куди дітися, адже вони розуміють, що є понад десяток точок, по яких можуть бути завдані удари. І тоді трафік може повністю зупинитися. Саме тому вони і ставлять там понтонні переправи", – пояснив військовий експерт.

Світан пояснив, яка ситуація з логістикою ворога довкола Криму: дивіться відео

Тому, на його думку, окремо Україні потрібно виділяти сили та засоби для ураження понтонної переправи. Адже якщо Сили оборони можуть влучати по мосту, то понтонній переправі – тим більше.

Зчеплення понтонної переправи, яка розгортається, може розірвати будь-який рух води. Тому потрібно збільшити у півтора-два рази виділені сили та кошти на розв'язання цієї проблеми,

– підкреслив Роман Світан.

Він додав, що росіяни, встановлюють понтонні переправи, тому що готується до найгіршого сценарію.

Нагадаємо, що за словами керівника Центру вивчення окупації Петра Андрющенка, на певних ділянках траси Новоросійськ – Сімферополь, яку в Росії називають "Новоросія", було особливо небезпечно проїжджати. Там палають вантажі, а прикриття маршруту відсутнє. Також українські сили уразили мости, що пригальмувало логістику ворога.

Як зауважив Андрющенко, росіяни почали будувати понтонні переправи вздовж траси та навіть біля тих мостів, які ще не зруйновані, адже усвідомлюють що вони можуть стати цілями.