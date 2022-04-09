Ситуація важка, але є велика єдність нації, – Арахамія про прифронтові регіони і гумдопомогу

Голова переговорної групи та очільник "Слуги народу" Давид Арахамія сказав, що ситуація у прифронтових регіонах зараз складна.

Він повідомив, що вже вдалось побувати в Чернігові та Харкові. В планах – Дніпро, Запоріжжя та Миколаїв, аби перевірити як все працює в цих містах.

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Є велика єдність нації – це дуже важливо, бо формує моральний дух. А завдяки цьому наші хлопці, навіть маючи менше озброєння, дають їм (окупантам – ред.) те, чого вони заслуговують,

– сказав Арахамія.

Щодо гуманітарної допомоги, то, за його словами, вагома перевага в тому, що сторони домовляються про гуманітарні коридори, хоч це і проблемно.

Завдяки цьому процесу вже евакуювали понад 300 тисяч людей. Але бувають міста, де важко це зробити. Наприклад, Маріуполь, Ізюм, Краматорськ. Але всі служби працюють в цілодобовому режимі,

– сказав очільник переговорної групи.

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