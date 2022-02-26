Ситуація на Вінниччині стабільна: область готується приймати переселенців

У Вінницькій області ситуація стабільна та контрольована. Регіон готується протистояти російським військовим.

На Вінниччині збираються розгортати пункти прийому внутрішньо переселених осіб. Про це повідомив голова ОДА Сергій Борзов.

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Банк крові в області є, наповнений і готовий до використання. Водночас ми не знаємо, скільки крові може знадобитися відповідно до кількості поранених і їх стану, яких планують доставляти у Вінницю,

– сказав Борзов.

Тому він закликав усіх спроможних здати кров – бути готовими до цього.

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