Панічно формують ПВК: міжнародник розповів, до чого готується російська верхівка
Російська еліта активно створює власні приватні військові кампанії. Володимир Путін підписав закон про зброю для приватних охоронних підприємств.
Журналіст, аналітик-міжнародник Олександр Демченко пояснив 24 Каналу, що кремлівська верхівка використовуватиме ці ПВК для власного захисту. Адже всередині Росії можуть розпочатися внутрішні криваві розбірки.
Навіщо росіянам ПВК?
Олександр Демченко зазначив, що росіяни вже бояться один одного. Тому що розуміють, що фінансів все менше. Рано чи пізно доведеться брати гроші у своїх, бо режим повинен жити далі. Тому у найближчій перспективі там можуть відбуватися криваві розбірки.
Зараз почнеться великий переділ всього у Росії. Усі відомі компанії підуть під роздачу. Тому або вони будуть "башляти" на війну Путіну, або з ними будуть вестися розправи. У висновку він піде по своїх, це неминучий сценарій. Тому у кожного з'являються ПВК,
– припустив журналіст.
Що відбувається всередині Росії?
Блогер Ілля Ремесло, який відомий своєю прокремлівською позицією, критикував Володимира Путіна, а згодом опинився у психлікарні. Ексочільник МЗС України, дипломат Володимир Огризко припустив, що задумали в кремлівських елітах. На його думку, у такий спосіб хтось хотів показати, що частина верхівки Кремля не задоволена тим, що відбувається. Всередині Росії може тривати внутрішня сварка, однак невідомо, чим вона закінчиться.
Так звані російські воєнкори закликають Кремль шукати способи зупинити війну. Військовослужбовець та політолог Кирило Сазонов озвучив думку, що це може бути дозволена їхня особиста думка, а може – тестування суспільної думки. У Росії блогери не ухвалюють жодних рішень.
У звіті Інституту вивчення війни ISW мовиться, що заклики чиновників Росії до миру можуть бути пов'язані з успішними ударами ЗСУ по російських тилах. За словами аналітиків, ефективні удари України по російських об'єктах глибоко в тилу посилюють тривогу у російському ультранаціоналістичному медіапросторі.