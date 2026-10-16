Росіяни оголосили "режим тиші" біля Запорізької АЕС: що насправді приховують окупанти

Росіяни несподівано оголосили про "режим тиші" на Запорізькій ТЕС, яка розташована неподалік від ЗАЕС. Очевидно, в окупантів щось пішло не за планом.

Про це 24 Каналу розповів кореспондент із Запоріжжя. За його словами, вже неодноразово надходила інформація, як насправді окупанти використовують територію Запорізької ТЕС.

Що відбувається на Запорізькій ТЕС?

Як наголосив кореспондент, російські окупанти розміщують військову техніку в цехах Запорізької ТЕС. Також там перебувають ворожі пілоти дронів.

Крім того, росіяни неодноразово здійснювали провокації на ЗАЕС. Нещодавно там сталася низка атак саме по території Запорізької ТЕС. Під удар потрапили трансформатори, від яких залежить безпека ядерного об'єкта.

Кореспондент розповів, яка ситуація на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу

Яка ситуація на окупованих територіях?

На тимчасово окупованих територіях Запорізької області серйозні проблеми з комунальними послугами. До прикладу, 16 жовтня росіяни знову оголосили про відключення світла в понад 100 населених пунктах включно з Мелітополем.

Там і без цих оголошень буквально постійні блекаути. Світло подають по 2 – 3 години на день з низькою напругою,

– розповів кореспондент.

Окрім цього, тамтешні колаборанти заманюють місцеве населення приєднуватися до мобільних вогневих груп. Така співпраця часто завершується трагічно. Людей вже неодноразово у такий спосіб перекидали до російської армії.