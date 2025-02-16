Мінімум 2 роки ревізії: ЗАЕС після окупації не зможе працювати на повну

Після окупації росіянами Запорізької атомної електростанції могло виникнути чимало проблем. Мовиться не лише про можливі пошкодження обладнання та приміщень, а й про працівників.

Про це 24 Каналу розповів експерт із радіаційної безпеки, колишній працівник ЧАЕС і ЗАЕС Олександр Купний, зауваживши, що на ревізію піде кілька років. Однак навіть після неї ЗАЕС на повну працювати не зможе.

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Проблеми на ЗАЕС після деокупації

За словами експерта із радіаційної безпеки, після деокупації Запорізької АЕС, відновити її швидко не вдасться. Насамперед потрібно буде провести ревізію всього обладнання, приміщень та будівель на ЗАЕС та територію навколо неї, щоб побачити, що працювати може, а що варто замінити.

Також потрібно буде ретельно очистити застояну воду від водоростей на мушель.

На це піде роки 2. Це дуже складна операція. Крім того, Каховської ГЕС вже немає, тому ЗАЕС після окупації ніколи не зможе працювати на повну. Максимум зможуть працювати 1 – 2 блоки,

– наголосив він.

Важливо зазначити, що більшість працівників ЗАЕС виїхали через окупацію. Повернути їх буде нелегко. Незрозумілим залишається й відношення до персоналу, який примусово залишився там, щоб підтримувати АЕС у безпечному стані.

До слова, через ворожі обстріли атомна електростанція зараз з'єднана з українською енергосистемою лише однією лінією електропередачі. Через це на ЗАЕС існує загроза блекауту.