Десятки випадків: на окупованих територіях командири розстрілюють своїх підлеглих

Російські окупанти продовжують самознищуватись. Зокрема, у Бердянську командир розстріляв свого підлеглого, який щойно повернувся з передової, за те, що той його "образив".

Заступник голови Бердянської районної ради Віктор Дудукалов прокоментував цей інцидент 24 Каналу. За його словами, таких випадків однозначно більше, але їх приховують.

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"Ця історія вийшла на поверхню. Я впевнений у тому, що їх десятки відбувається. <...> Просто їх максимально замовчують", – зазначив Дудукалов.

Оскільки багато росіян, які воюють проти України, становлять маргінальну частину суспільства, їхній владі абсолютно байдуже на їхню долю.

Окупантам стає дедалі сутужніше

Росіяни у своїх пабліках і чатах активно бідкаються, що в них немає зброї, спорядження та навіть їжі. Тож у їхніх рядах зростає дезертирство – не лише окремих бійців, а цілих підрозділів.

На якому там рівні дезертирство та інші випадки – взагалі ніхто не знає, не може собі уявити,

– констатував Дудукалов.

Вочевидь такі настрої окупанти мають не лише на Запоріжжі. Так, на Херсонщині росіяни переодягаються в цивільне й намагаються потрапити в евакуаційні автобуси, щоб втекти в будь-якому напрямку. Їх вишукують, роблячи подворові обходи.

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