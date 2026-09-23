Мінус колаборантка: як Україна зривала фейкові "вибори" на Запоріжжі

Російські окупанти намагалися провести так звані "вибори" на тимчасово окупованій території Запорізької області. Вони пройшли "з вогником".

Про це 24 Каналу розповів кореспондент Запоріжжя. За його словами, місцеві колаборанти намалювали просто космічні цифри явки на "виборах". Вони переконують, що явка становила близько 80%.

Вибори пройшли не за планом

Як наголосив кореспондент, немає жодного сенсу приділяти увагу результатам. Колаборанти віддали перемогу путінській партії "Єдина Росія". А до Держдуми РФ обрали чергового колаборанта.

Майже 80% отримала "Єдина Росія". Ми бачимо, що тут цифри роздули просто колосально, якщо порівнювати із загальноросійськими показниками,

– зазначив кореспондент.

Натомість колаборанти скаржилися, що кілька десятків будівель виборчих комісій потрапили під атаки дронів. Зокрема 17 таких було пошкоджено або знищено у Запорізькій області.

Непогано попрацювали Сили оборони проти цих "виборів". Ще й вдалося відправити на "концерт Кобзона" так звану "голову" однієї з дільничих "комісій" в Токмацькому окрузі,

– зауважив кореспондент.

Кореспондент розповів про так звані "вибори" на Запоріжжі: дивіться відео 24 Каналу