Командир 1 ОШП розкрив цілі контроперації на Запоріжжі
- Українські сили завадили російському наступу на Запоріжжі, змусивши противника змінити свої плани.
- Росіяни тепер змушені перегруповуватися, щоб блокувати дії українських військ.
Для росіян пріоритетом їхньої наступальної операції було б просування на Запоріжжі у бік обласного центру. Проте контрдії українських сил завадили планам ворога.
Про це 24 Каналу розповів командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", наголосивши, як українські сили змусили противника змінити свій задум щодо Запоріжжя. Також за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у північно-західній частині Гуляйполя.
До яких дій вдається ворог через тиск українських сил?
Філатов відзначив, що спроби просування у бік Запоріжжя ворог розпочав одночасно з українською контрнаступальною операцією.
Важливо! Українські військові провели успішні контрнаступальні дії у Дніпропетровській області і завдяки цьому вдалося завадити ворогу створити угруповання для атаки на північно-східну частину Запорізької області з боку Гуляйполя. На думку військового експерта Романа Світана, цей контрудар "фактично нівелював проблему для Запоріжжя".
"У смузі 17-го корпусу він мав певний успіх, і саме ця операція була націлена на те, щоб не дозволити противнику зайти на достатньо велику оперативну глибину і перехопити ініціативу", – пояснив командир 1 ОШП.
Задум операції, за його словами, був набагато більший, ніж ті результати, яких було досягнуто.
На сьогодні перегрупування цих сил і наших військ сприяло тому, що противник не має великих просувань. До того ж він втратив частину окупованої території. Відповідно, зараз він вимушений перегруповувати свої сили і засоби у такий спосіб, щоб переважно блокувати наші дії, а не фокусуватися на просуванні,
– зазначив Дмитро Філатов.
Тому наразі, як підкреслив командир 1 ОШП, основна мета дій та заходів, які були проведені українськими силами, – не допустити того, щоб противник зайшов на достатню оперативну глибину і поставив під загрозу місто Запоріжжя.
Що відбувається у Запорізькій області?
За даними військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни не мають можливості в межах однієї операції одночасно захопити Оріхів у західній частині Запорізької області та вести наступ на місто Запоріжжя з півдня. Тому противнику доведеться перекинути резерви з Херсонщини, щоб спробувати просунутися у західній частині Запорізької області.
Це, за словами Машовця, пов'язано з тим, що росіяни одночасно ведуть наступальні дії на "пояс фортець", Добропілля, Куп'янськ та намагаються створити "буферні зони" на півночі Харківської та Сумської областей.
Генерал армії Микола Маломуж зауважив, що окупанти розглядають наступ на Гуляйполе як альтернативу Покровському напрямку. Вони навіть тимчасово перекинули звідти війська на Гуляйполе, що означає зміну пріоритетів у ворога. За словами Маломужа, ворог може готувати активізацію дій наприкінці березня або на початку квітня.
У Міноборони повідомили, що через атаки, зокрема у Запорізькій області, ворог за добу 17 березня втратив найбільше військових у 2026 році. У цей період росіяни спробували наступати у кількох напрямках, намагаючись скористатися туманом. Однак Сили оборони були готові до цього, саме тому окупанти і втратили 1710 військових убитими та пораненими.