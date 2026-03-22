Укр Рус
Командир 1 ОШП розкрив цілі контроперації на Запоріжжі
22 березня, 18:01
4
Оновлено - 18:08, 22 березня

Командир 1 ОШП розкрив цілі контроперації на Запоріжжі

Вікторія Грабовська
Основні тези
  • Українські сили завадили російському наступу на Запоріжжі, змусивши противника змінити свої плани.
  • Росіяни тепер змушені перегруповуватися, щоб блокувати дії українських військ.

Для росіян пріоритетом їхньої наступальної операції було б просування на Запоріжжі у бік обласного центру. Проте контрдії українських сил завадили планам ворога.

Про це 24 Каналу розповів командир 1 окремого штурмового полку імені Дмитра Коцюбайла Дмитро Філатов "Перун", наголосивши, як українські сили змусили противника змінити свій задум щодо Запоріжжя. Також за даними Інституту вивчення війни, Сили оборони просунулися у північно-західній частині Гуляйполя.

До яких дій вдається ворог через тиск українських сил?

Філатов відзначив, що спроби просування у бік Запоріжжя ворог розпочав одночасно з українською контрнаступальною операцією. 

Важливо! Українські військові провели успішні контрнаступальні дії у Дніпропетровській області і завдяки цьому вдалося завадити ворогу створити угруповання для атаки на північно-східну частину Запорізької області з боку Гуляйполя. На думку військового експерта Романа Світана, цей контрудар "фактично нівелював проблему для Запоріжжя". 

"У смузі 17-го корпусу він мав певний успіх, і саме ця операція була націлена на те, щоб не дозволити противнику зайти на достатньо велику оперативну глибину і перехопити ініціативу", – пояснив командир 1 ОШП.

Задум операції, за його словами, був набагато більший, ніж ті результати, яких було досягнуто. 

На сьогодні перегрупування цих сил і наших військ сприяло тому, що противник не має великих просувань. До того ж він втратив частину окупованої території. Відповідно, зараз він вимушений перегруповувати свої сили і засоби у такий спосіб, щоб переважно блокувати наші дії, а не фокусуватися на просуванні, 
– зазначив Дмитро Філатов.

Тому наразі, як підкреслив командир 1 ОШП, основна мета дій та заходів, які були проведені українськими силами, – не допустити того, щоб противник зайшов на достатню оперативну глибину і поставив під загрозу місто Запоріжжя.

Що відбувається у Запорізькій області?

  • За даними військового оглядача Костянтина Машовця, росіяни не мають можливості в межах однієї операції одночасно захопити Оріхів у західній частині Запорізької області та вести наступ на місто Запоріжжя з півдня. Тому противнику доведеться перекинути резерви з Херсонщини, щоб спробувати просунутися у західній частині Запорізької області. 

  • Це, за словами Машовця, пов'язано з тим, що росіяни одночасно ведуть наступальні дії на "пояс фортець", Добропілля, Куп'янськ та намагаються створити "буферні зони" на півночі Харківської та Сумської областей.

  • Генерал армії Микола Маломуж зауважив, що окупанти розглядають наступ на Гуляйполе як альтернативу Покровському напрямку. Вони навіть тимчасово перекинули звідти війська на Гуляйполе, що означає зміну пріоритетів у ворога. За словами Маломужа, ворог може готувати активізацію дій наприкінці березня або на початку квітня. 

  • У Міноборони повідомили, що через атаки, зокрема у Запорізькій області, ворог за добу 17 березня втратив найбільше військових у 2026 році. У цей період росіяни спробували наступати у кількох напрямках, намагаючись скористатися туманом. Однак Сили оборони були готові до цього, саме тому окупанти і втратили 1710 військових убитими та пораненими. 