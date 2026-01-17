Ситуація погіршується: де на Запоріжжі найгарячіші ділянки фронту

Одною з найгарячіших ділянок фронту залишається Запорізька область. Там є декілька напрямків, де ворог дуже активно діє.

Речник Української добровольчої армії Сергій Братчук розповів 24 Каналу, чим загрожує просування росіян на Запоріжжі. Він оцінив, чи має противник ресурси окупувати обласний центр.

До теми Росіяни просуваються у Покровську й Гуляйполі та націлилися на Краматорськ: як змінилася лінія фронту за тиждень

Як Сили оборони стримують ворога на Запоріжжі?

"У Гуляйполі, на жаль, ситуація на сьогодні погіршується. Проте ворог, дякуючи Силам оборони, не контролює увесь населений пункт", – підкреслив він.

До слова. Як повідомив політолог та майор ЗСУ Андрій Ткачук, росіяни поступово зосереджують сили у Запорізькій області та навіть зуміли закріпитися на певних ділянках у Гуляйполі. Для просування ворог використовує тактику так званого просочування. Проте, за словами Ткачука, говорити про захоплення міста наразі зарано.

Дуже активно працює авіацією, руйнуючи будівлі, де можна проводити міські бої. Також там, за словами речника Української добровольчої армії, багато сірих зон. Відбувається багато стрілецьких боїв. Також ворог накопичує свої війська для того, щоб просуватися і рухатися далі.

Ситуація на сьогодні не має ознак стабілізації, але Сили оборони, наскільки це можливо, стримують ворога,

– наголосив Братчук.

Ще один важливий напрямок – Степногірськ. За його словами, не можна стверджувати, що ситуація там набагато покращилася, але попри намагання ворога інфільтруватися, його штурмові групи максимально знищуються. Саме тому росіяни зараз не йдуть у лобові атаки.

Також окупанти намагаються розтягувати свої сили в районі Приморська – населеного пункту, що розташований поблизу Степногірська. Вони здійснюють спроби охоплювати по флангах і активно працювати безпілотниками,

– підкреслив Сергій Братчук.

Для ворога дуже важливо прорватися до Степногірська, адже там – висоти. Це надає можливість, на думку речника Української добровольчої армії, застосовувати артилерію, залучати екіпажі БпЛА і погрожувати вогневим тиском безпосередньо околицям міста Запоріжжя.

Яка ситуація на Запорізькому напрямку: дивіться на карті

"Водночас ворог підсилює удари по обласному центру і намагається тиснути на нього з двох сторін. Проте щодо великого наступу на Запоріжжя, росіяни не мають на нього спроможностей через величезні втрати. Хоч інформаційно зараз вони нагнітатимуть ситуацію", – пояснив він.

Українські сили дуже активно працюють на Степногірському відтинку, завдаючи потужних ударів по ворогу на південних теренах. Завдяки цьому, наголосив Братчук, вдається стримувати противника, який рухається повільніше, ніж йому хотілося.

Що відбувається на Запорізькому напрямку?