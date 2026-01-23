Значно краще поки що не буде, – експертка розповіла про ситуацію зі світлом в Україні

Ситуація в енергетиці залишається складною. Зараз багато що залежить від того, що планує ворог та які рішення має Україна.

Про це 24 Каналу розповіла членкиня Наглядової ради Незалежного аналітичного центру We build Ukraine Вікторія Войціцька, зауваживши, що значно краще поки що не буде. Утім, є варіанти, за яких ситуація стане ще важчою.

Чого очікувати далі?

За словами Войціцької, якщо ворог спробує повністю знищити ключові об'єкти, які генерують тепло та електроенергію, то ситуація в Києві стане дуже складною. Особливо для мешканців лівого берега, де є багатоповерхівки, що повністю залежать від електрики.

Утім, робити будь-які прогнози зараз складно. Зараз кожна родина повинна зробити собі план, що вони робитимуть, якщо обставини стануть ще гіршими.

Окрім кожного з нас, існує ще й влада. Як міська, так і центральна, яка мала б підготувати рішення. Особливо для тих людей, які потребують особливої уваги; для літніх людей. Що їм робити? Де їм пережити ці складні часи принаймні до початку – середини березня, коли погодні умови стануть кращими,

– зазначила Войціцька.

Ситуація стане кращою, коли спадуть морози, а світловий день почне збільшуватися.

Ситуація в енергетиці: коротко