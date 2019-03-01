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      Ситуація на Донбасі загострюється, ворог обстрілює майже всю лінію фронту: репортаж з передової

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      Ворог інтенсивно обстрілює майже всю лінію фронту із забороненої артилерії та мінометів: за добу випустили майже півтори сотні снарядів та мін. Найактивніше бойовики діють на Маріупольському напрямку. На щастя, обійшлось без втрат для українських армійців.

      Також обстрілювали населені пункти Водяне, Гнутове та Лебединське, хутір Вільний та околиці Золотого.

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      Бійці ж кажуть, що це нормальний "робочий" день.

      "Сьогодні спокійно було, можна сказати. Але працюють снайпера з тієї сторони, тому що обстрілюють бійниці, ми не можемо вийти. Вони хочуть нас застрашити, але у них не виходить", – сказав військовослужбовець ЗСУ "Дядя Вова".

      Він – один з ветеранів підрозділу, розповів журналістам 24 каналу про армійські будні. За його словами, у бригаді пліч-о-пліч служать і молоді, і старші люди. Всі рівні, а молодші бійці завжди шанують досвід побратимів.

      Побратими – то навіть більше ніж сім’я, заради цих людей я готовий часом віддати своє життя. Я знаю, що в тяжку хвилину вони мене не кинуть, навіть якщо я буду поранений, то заберуть, щоб їм це не коштувало. Це перевірено. Були такі ситуації, коли вони брали вогонь на себе і не раз рятували. "Дядя Вова" минулого року під Горлівкою врятував не одне життя,
      – відповів військовослужбовець ЗСУ "Зайчик".

      Воїни не приховують – ворожу активність гасять одразу. Для цього засобів достатньо. Проте, не надто розкривають бойові позиції. Як розповів командир підрозділу ЗСУ Андрій, є різного роду провокації, щоб українські військові показали свої позиції та почали діяти першими.

      "Якщо ми це зробимо, то у них буде перевага, вони будуть нав'язувати нам свої умови бойових дій на цій ділянці. Якщо вони відкриють себе першими, то ми будемо нав'язувати їм умови. Тут така логічна війна, можна сказати", – додав командир підрозділу ЗСУ Андрій.

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      Автор: Олексій Годзенко
      Теги: Новини України Війна на Донбасі Збройні сили України Зброя Операція Об'єднаних сил
      Джерело: 24 канал
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