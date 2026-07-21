Росія застрягла без успіхів на більшості напрямків: огляд фронту від ISW

Про це йдеться в аналітичному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

Сумський напрямок

19 та 20 липня російські війська здійснювали обмежені наступальні дії на півночі Сумської області, однак підтвердженого просування не досягли.

Геолокаційні матеріали свідчать, що українські підрозділи продовжують утримувати позиції поблизу Олександрії та вздовж державного кордону, попри попередні заяви окупантів про нібито успіхи. Разом із тим аналітики допускають, що російські сили могли проникнути до східної частини Таратутиного, де, за інформацією ворожих джерел, вони зараз укріплюють позиції.

Головною метою Росії на цьому напрямку залишається створення так званої "буферної зони" вздовж українсько-російського кордону.

Харківський напрямок

На півночі Харківської області російські війська також продовжували наступальні операції, однак без підтверджених успіхів.

Натомість українські військові здійснили низку ударів безпілотниками по паливній інфраструктурі та автозаправних станціях у Бєлгородській області Росії, зокрема вздовж траси Харків – Бєлгород. Такі удари спрямовані на ускладнення забезпечення російських військ.

Куп'янський та Боровський напрямки

На Куп'янському та Боровському напрямках російські війська продовжували обмежені штурмові дії, однак аналітики ISW не зафіксували підтверджених змін лінії фронту. Росія продовжує реалізовувати свою мету щодо форсування річки Оскіл і подальшого просування на захід Харківської області та північ Донеччини, однак наразі ці спроби не дали результатів.

Слов'янський напрямок

Поблизу Лимана російські війська також проводили наступальні дії. Водночас підтверджених доказів їхнього просування ISW не отримав. Окремі російські військові блогери заявляли про успіхи у північній та південно-східній частинах Лимана, однак це не перевірена інформація.

Костянтинівський напрямок

Одним із найгарячіших напрямків залишається район Костянтинівки. Російські війська продовжували атаки, однак підтвердженого прориву не досягли. Окупанти проникли на окремі ділянки поблизу Олексієво-Дружківки, однак не контролюють населений пункт повністю.

Окрему увагу ISW приділив інформаційній кампанії Росії навколо Костянтинівки. Російські пропагандистські ресурси поширили відео із двома українськими військовими, яких, за їхніми твердженнями, взяли у полон після зйомки відео з українськими прапорами у Будинку культури.

Аналітики зазначають, що мають підстави вважати окремі російські відеоматеріали зміненими за допомогою штучного інтелекту. Водночас 425-й окремий штурмовий полк "Скеля" підтвердив факт потрапляння двох військовослужбовців у полон, однак категорично спростував заяви Росії про нібито повне захоплення Костянтинівки.

Покровський та Добропільський напрямки

На Покровському та Добропільському напрямках російські війська також проводили наступальні дії. Проте американські аналітики не виявили підтверджених змін лінії фронту.

Новопавлівський напрямок

На цьому напрямку ISW зафіксував позитивні для України зміни. Геолокаційні матеріали та навіть окремі повідомлення російських військових блогерів свідчать, що українські сили змогли втримати або покращити свої позиції поблизу Муравки та Біляківки.

Запорізький напрямок

На заході Запорізької області російські війська продовжували атаки, однак підтверджених просувань не зафіксовано. Водночас українські сили активно завдавали ударів по російській військовій техніці, пунктах запуску безпілотників, системах протиповітряної оборони та радіолокаційних станціях у тимчасово окупованій частині області.

Крім того, штурмовий полк ЗСУ повідомив про зачистку кількох населених пунктів поблизу Гуляйполя від ворожих диверсійно-розвідувальних груп і захоплення у полон 64 окупантів.

Херсонський напрямок

На Херсонщині наземних боїв не фіксували. Однак Служба безпеки України повідомила про удар 13 безпілотниками по координаційно-розгортальному центру ФСБ у тимчасово окупованій частині області. За даними СБУ, на момент атаки там перебували близько 100 російських військових і десятки одиниць техніки.