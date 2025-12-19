Герасимов нечувано забрехався: ISW спростував його заяви про успіхи Росії у 3 містах України
- Аналітики Інституту вивчення війни спростували заяви російського керівництва про захоплення міст Сіверськ та Куп'янськ.
- Крім того, окупанти брешуть, коли кажуть про 50-відсотковий контроль над Костянтинівкою.
У Кремлі продовжують розповідати про все нові і нові військові успіхи в Україні. Однак справжня ситуація на полі бою показує: росіяни лише видають бажане за дійсне.
Так, днями російські високопосадовці розповіли про низку просувань окупантів в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни спростували цифри, наведені ворогом, передає 24 Канал.
Дивіться також Порівняв із Tomahawk: ексофіцер Повітряних сил попередив про зростання загрози від "Шахедів"
Яка насправді ситуація у Сіверську, Костянтинівці та Куп'янську?
Володимир Путін оголосив, що російські війська захопили Сіверськ. Насправді, загарбники контролюють лише 77 відсотків міста.
Під час брифінгу 18 грудня начальник російського Генштабу заявив про захоплення Куп'янська.
Тим часом українські сили провели у місті та на околицях контрнаступ, витіснивши противника. За словами головкома Олександра Сирського, 90 відсотків Куп'янська перебувають під контролем Сил оборони.
Також Герасимов доповів, що нібито росіяни контролюють 50 відсотків Костянтинівки.
Втім, ISW не виявив жодних доказів просування російських військ у Костянтинівці. За даними експертів, окупанти захопили лише 1,6 відсотка Костянтинівки та утримують присутність лише на 5 відсотках міста (через проникнення або атаки).
Брехня Герасимова перевершила навіть заяви російських "воєнкорів". Ті кажуть про захоплення приблизно 11 відсотків Костянтинівки.
Окремо очільник Генштабу Росії повідомив. що у 2025 році окупанти захопили понад 6 300 квадратних кілометрів нової території в Україні.
Однак, за даними ISW оцінює, ворог окупував близько 4 700 квадратних кілометрів у 2025 році.
Перебільшені заяви Кремля вказують на повільний темп просування росіян та спроби створити враження неминучої перемоги Росії на полі бою.
Що відбувається на фронті?
- Лиман та Сіверськ на півночі Донецької області – ключові міста на шляху росіян до Слов'янська і Краматорська, тому ворог не зменшує тиск на них.
- Минулого тижня росіяни просунулися північніше Лимана в районі Середнє, Новоселівка і Колодязі. Також ворог рухався поблизу Ямполя у бік Озерного. Поступово під контроль противника потрапляє північний берег річки Сіверський Донець, де росіяни вже були у 2022 році.
- У Сіверську ситуація ще складніша. Минулого тижня більша частина міста опинилася під контролем росіян, решта – у "сірій зоні". Також ворог просунувся в районі Виїмки та Васюківки.
- Костянтинівський напрямок залишається одним із найстабільніших на фронті. Минулого тижня загарбники просунулися поблизу Катеринівки та Клебан-Бика, але лінія фронту практично не змінилася. Ворог продовжує атаки на місто та прилеглі села майже усім наявним озброєнням.