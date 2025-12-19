Герасимов нечувано забрехався: ISW спростував його заяви про успіхи Росії у 3 містах України

У Кремлі продовжують розповідати про все нові і нові військові успіхи в Україні. Однак справжня ситуація на полі бою показує: росіяни лише видають бажане за дійсне.

Так, днями російські високопосадовці розповіли про низку просувань окупантів в Україні. Аналітики Інституту вивчення війни спростували цифри, наведені ворогом, передає 24 Канал.

Яка насправді ситуація у Сіверську, Костянтинівці та Куп'янську?

Володимир Путін оголосив, що російські війська захопили Сіверськ. Насправді, загарбники контролюють лише 77 відсотків міста.

Під час брифінгу 18 грудня начальник російського Генштабу заявив про захоплення Куп'янська.

Тим часом українські сили провели у місті та на околицях контрнаступ, витіснивши противника. За словами головкома Олександра Сирського, 90 відсотків Куп'янська перебувають під контролем Сил оборони.

Також Герасимов доповів, що нібито росіяни контролюють 50 відсотків Костянтинівки.

Втім, ISW не виявив жодних доказів просування російських військ у Костянтинівці. За даними експертів, окупанти захопили лише 1,6 відсотка Костянтинівки та утримують присутність лише на 5 відсотках міста (через проникнення або атаки).

Брехня Герасимова перевершила навіть заяви російських "воєнкорів". Ті кажуть про захоплення приблизно 11 відсотків Костянтинівки.

Окремо очільник Генштабу Росії повідомив. що у 2025 році окупанти захопили понад 6 300 квадратних кілометрів нової території в Україні.

Однак, за даними ISW оцінює, ворог окупував близько 4 700 квадратних кілометрів у 2025 році.

Перебільшені заяви Кремля вказують на повільний темп просування росіян та спроби створити враження неминучої перемоги Росії на полі бою.

Що відбувається на фронті?