"Без броні, без каски і махає російською тряпкою": військові окреслили ситуацію біля Сіверська
- Росіяни регулярно атакують на Слов'янському напрямку, форсуючи річки малими піхотними групами.
- На околицях Сіверська точаться інтенсивні бої, зокрема в Дронівці та Платонівці, де росіяни намагаються переправлятися через Сіверський Донець.
Російські атаки на фронті не вщухають. Зокрема, на Слов'янському напрямку окупанти штурмують позиції Сил оборони, форсуючи річки малими піхотними групами.
Про це повідомив начальник відділення комунікацій 81-ї окремої аеромобільної Слобожанської бригади Володимир Голягін в етері Армія TV.
Дивіться також Жителька Костянтинівки залишила на снігу послання до воїнів ЗСУ: що було далі
Яка ситуація біля Сіверська?
За словами Володимира Голягіна, ситуація в зоні відповідальності бригади залишається складною. Зокрема, у Дронівку росіяни намагаються зайти малими групами в "незліченних кількостях". Там ворог форсує річку Бахмутівка.
Водночас Платонівка, яка й зачищена, досі залишається під атакою російських військових. Окупанти, щоб для штурмів там щоразу перетинають Сіверський Донець. За словами начальника відділення комунікацій, вже відбулось понад п'ять таких спроб.
Під штурмом перебувають й інші відтинки західніше Сіверська.
Голягін розповів також про ситуацію у Заткіному – селище, яке за нещодавніми заявами росіян було нібито окуповане. Там, за його словами, відбулась інфільтрація з боку Сіверська.
Декілька груп, по-моєму, шість осіб проникли на околицю населеного пункту. І один з них, якщо ви бачили ці кадри, стоїть без броні, без каски та махає російською тряпкою,
– пригадав Голягін.
Після цього випадку українські бійці зачистили село.
Які зміни на лінії зіткнення?
Раніше стало відомо, що росіяни накопичують резерви біля Сіверська та Серебрянського лісу. Ймовірно, ворог готувався до наступу на Дронівку.
За даними ISW, днями на Донеччині бої тривали на Лиманському, Слов’янському, Костянтинівському, Добропільському та Покровському напрямках. Аналітики зафіксували тактичні переміщення біля Ступочок і Білогір'я. Проте атаки Росія були безрезультатними.