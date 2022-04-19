Сійярто використав тези роспропаганди для виправдання рішення не постачати зброю Україні

Глава Міністерства закордонних справ Угорщини Петер Сійярто, аби виправдати рішення угорського уряду не постачати зброю Україні, згадав фейки російської пропаганди щодо Львова.

Він повідомив, що для них найважливішим є безпека Угорщини. Саме тому роблять все, аби країна не була втягнута у війну. Через це вони не постачають зброю в Україну і не дозволяємо транзит через Угорщину.

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Тоді Петер Сійярто заявив про нібито знищення Західних поставок зброї на околицях Львова внаслідок російських ракетних ударів, які були 18 квітня 2022 року. Відомо, що саме цей фейк розповсюджує російська пропаганда.

Ми не хочемо, щоб подібні сцени відбувалися в населених угорцями районах поблизу угорсько-українського кордону,

– додав Сійярто.

"Водночас, звичайно, ми виступаємо за територіальну цілісність і суверенітет України і продовжимо найбільшу гуманітарну операцію в історії Угорщини, а також прийом біженців з України", – зазначив Петер Сійярто.

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