У грудні 2024 року в Київському СІЗО нанесли смертельні тілесні ушкодження ув’язненому. Працівники слідчого ізолятору приховали факт смерті.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на омбудсмена Дмитра Лубінця.

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Що відомо про смерть ув'язненого у Києві?

Як зазначив Лубінець, ув'язнений помер через 6 днів після побиття. У першочергових документах було внесено дані про травмування з необережності.

Проте за інформацією омбудсмена, співробітники СІЗО ще на момент інциденту знали справжні обставини – навмисне побиття, але не повідомили про це ані прокуратуру, ані слідчі органи. А працівники поліції, що прибули на місце, ймовірно передали недостовірні дані про причини.

Це створило перешкоди для швидкого, повного та неупередженого розслідування і судового розгляду. Я розцінюю такі дії як ймовірну спробу знищити докази, дискредитувати правосуддя і приховати тяжкий злочин,

– наголосив Лубінець.

У липні 2025 року ДБР відкрило кримінальне провадження за фактом можливого приховування тяжкого або особливо тяжкого злочину працівниками Київського СІЗО та Шевченківського районного управління поліції ГУНП у місті Києві.

"Місця несвободи не повинні бути "сірою зоною" для катувань, насильства чи беззаконня. Офіс Омбудсмана системно і незалежно моніторить ситуацію в СІЗО по всій країні", – зауважив Уповноважений з прав людини.

До речі, нещодавно Дмитро Лубінець розповів, що у 2025 році до офісу омбудсмена надійшло понад 2 000 звернень щодо протиправної діяльності працівників ТЦК. Понад 50 військовослужбовців було притягнуто до відповідальності.