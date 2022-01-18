У СІЗО Ростова – спалах коронавірусу й корости: там тримають 33 українських політв'язнів

У слідчому ізоляторі Ростова-на-Дону зафіксвали спалахи коронавірусу та корости – шкірного захворювання. Це важливо, оскільки там утримують 33 українських політв'язнів.

Спалах хвороб стався через порушення санітарних норм. Про це омбудсменці з прав людини Людмилі Денісовій розповів адвокат українців.

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Українські політв'язні не мають меддопомоги

Денісова розповіла, що ще від початку пандемії COVID-19 вимагала від Росії забезпечити засобами індивідуального захисту українських політв'язнів. Проте ці звернення досі залишаються без реакції.

Ба більше, адвокати зазначають, що українцям не надають медичну допомогу, ігнорують їхні скарги на стан здоров'я та навіть вилучають ліки.

Омбудсменка наголосила, що це грубе порушення мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН. Тому Денісова звернулась до російської колеги Тетяни Москалькової з вимогою надати відповідне медико-санітарне забезпечення.

Скільки українців незаконно утримує Москва

Нещодавно, 12 січня, був День українського політв'язня. Президент Володимир Зеленський розповів, що в Росії та на окупованих територіях незаконно утримують 142 наших громадян.

Денісова додала, що Росія за політично-релігійними вмотивованими звинуваченнями переслідує 130 українців.

Текст поста Людмили Денісової:

У СІЗО-1 міста Ростова-на-Дону, де незаконно утримується 33 українські політв’язні, через порушення санітарних норм, стався спалах коронавірусної інфекції та корости - небезпечного захворювання шкіри. Про це стало відомо від адвоката українських громадян.

Від початку пандемії COVID-19 систематично вимагаю від країни-окупанта РФ забезпечити засобами індивідуального захисту наших співгромадян у місцях позбавлення волі. Втім звернення залишаються без відповідного реагування. Крім того, від адвокатів постійно отримую інформацію про ненадання медичної допомоги, вилучення ліків та ігнорування скарг українських політв’язнів на стан здоров'я.

Вищевказані дії є грубим порушенням пункту 22 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими, схвалених Економічною і соціальною радами ООН.

Звертаюся до Уповноваженого з прав людини в РФ Тетяни Москалькової надати відповідне медико-санітарне забезпечення з урахуванням рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я і Підкомітету ООН з питань запобігання катуванням від 25.03.2020, а також фахову лікарську допомогу, відповідно до положень Мінімальних стандартних правил поводження з в'язнями, схвалених Економічною і Соціальною Радою ООН, і Федерального закону РФ від 21.11.2011 № 323-ФЗ "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации".

Вкотре звертаю увагу на те, що підтримка наших співгромадян з боку міжнародної спільноти та посилення тиску на країну-окупанта РФ є вкрай важливими задля звільнення всіх українських політв'язнів.