Скабєєва та Пєсков: ЄС наклав потужні санкції на рупори і гаманці Кремля

Євросоюз наклав потужні санкції на рупори і гаманці Кремля. У санкційному списку опинилися Ольга Скабєєва і Дмитро Пєсков.

Санкції запровадили після вторгнення Росії в Україну у ніч проти 24 лютого.

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Обмеження наклали на головних пропагандистів Кремля, а також низку політиків. Під санкції потрапили Дмитро Пєсков, Ольга Скабеєва, Антон Красовський, Сергій Ролдугін, Алішер Усманов та ще 20 росіян.

Додамо, що міжнародні партнери України вже готують четвертий пакет економічних санкцій проти Росії. Вона стає все більш ізольованою. Як сказав економіст та фахівець Економічної експертної платформи Олег Гетман, росіяни побіднішали приблизно у 2 рази.

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