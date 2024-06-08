Син військового розповів, що батька утримують у підвалі: що кажуть у бригаді

Ілля Ярема 6 червня опублікував допис у фейсбуці про те, що його батька та ще 54 військових утримують в підвалі та не дають звільнитися. Він заявив, що батько служить у 81 окремій аеромобільній бригаді.

Чоловік служив у теробороні, але з початком повномасштабної війни його перевели у десантники. Та служити в ДШВ він не може за станом здоров'я.

Дивіться також Скандал з поцілунками в Рівненському ТЦК: ексвійськком Ярмошевич отримав нову посаду

81 бригаду звинуватили в тому, що десантників утримують у підвалі

Мого батька утримують у підвалі, не виплачують гроші та не дають звільнитись за станом здоров'я чи перевестись до іншої частини. Його та ще 54 особи зі 129 ОБр ТрО Кривий Ріг 24 лютого 2024 перевели до 81 ОАеМБр ДШВ. Це при тому, що в нього у цей час були операції і реабілітації, які в подальшому призвели до погіршення групи інвалідності,

– написав Ілля Ярема.

Висновок ВЛК свідчить про те, що чоловік не придатний до служби в десантно-штурмових військах. Проте, як стверджує Ілля, на це ніхто не зважає. З березня військовим не виплачують гроші, але й рапорт на звільнення за станом здоров'я по інвалідності не розглядають.

"Вони там просто заручники. Коли хлопці поставили запитання МПЗшніку (морально-психологічне забезпечення – 24 Канал), що ви робите для вирішення цієї ситуації, відповідь була "Вас не має це їб@ти". Хлопці написали звернення до поліції, ВСП, ДБР. Нуль реакції. Тож тепер прошу максимального розголосу", – заявив хлопець.

Ілля Ярема опублікував звернення військових і наголосив: вони мовчали понад три місяці, а частина ніяк не розв'язувала питання.

Військові пояснюють суть проблеми: дивіться відео

Щоправда, ролик уривається після першої хвилини запису. А ще воїни говорять: не хочуть, щоб їхню ситуацію використали собі на користь вороги та хайпожери.

У бригаді відреагували на скандал

81 окрема аеромобільна бригада 8 червня виклала допис у фейсбуці, де пояснила: звільнити цих військових зі служби не в їхній компетенції.

Зазначені військовослужбовці на даний час проходять військову службу в одній з окремих бригад територіальної оборони Сил ТрО ЗС України та перебувають в статусі таких, які виведені в розпорядження їхнього командира за різних причин. Це передусім пов'язано з тим, що при прийомі передачі зазначеного підрозділу дані військовослужбовців були виведені поза штат після поранень та контузій,

– ідеться в пості.

Відповідно до чинного законодавства, командування бригади не має законних підстав щодо звільнення, переведення, розгляду скарг та заяв цих військовослужбовців, бо цим має займатися командир окремої бригади ТрО.

"Проте, враховуючи зазначену ситуацію, командування Слобожанської аеромобільної бригади ДШВ ЗСУ не залишається осторонь та сприяє якнайшвидшому вирішенню даного питання, спрямованого на реалізацію соціально-економічних і правових гарантій військовослужбовців", – підсумували у десантно-штурмових військах.