Звинувачують у домаганнях до студенток: Андрія Білоуса відсторонили від роботи в університеті

Викладача Київського національного університету імені Карпенка-Карого і режисера Андрія Білоуса відсторонили від роботи в навчальному закладі.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на hromadske. Раніше Білоуса звинували у багаторічному харасменті та сексуальних домаганнях до студенток.

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Андрія Білоуса відсторонили від викладання

В університеті розпочали службову перевірку після того, як там отримали звернення від студенток та акторок щодо дій Андрія Білоуса. Зараз викладач відсторонений від освітнього процесу до закінчення розслідування вже правоохоронними органами.

Заяви, які надійшли, – ми опитали пана Білоуса та передали до правоохоронних органів. Завтра зранку будемо розуміти, як їх кваліфікують правоохоронці та скільки часу це займе. Весь цей час він не буде працювати зі студентами. Ми будемо говорити про те, що він зробив/не зробив після того, як буде встановлений факт,

– пояснила помічниця ректора з адміністративних питань Ольга Сухова.

В адміністрації під час зустрічі зі студентами також повідомили, що в університеті будуть встановлювати камери відеоспостереження та заборонять спілкування з викладачами поза межами групових чатів. Зазначається, що зі студентами та викладачами буде проведена роз'яснювальна робота з експертами. Також адміністрація обіцяє удосконалити механізм звернень студентів.

В університеті наголосили, що "ні разу не толерують" те, у чому звинувачували Білоуса. Водночас адміністраці пояснила, що не робитиме попередніх висновків, бо не є правоохоронним органом.

Що цьому передувало

Днями в мережі поширилося відео, в якому Андрія Білоуса звинувачують у сексуальних домаганнях до студенток. За словами 23-річної Софії Сапожнік, викладач почав їй писати в особисті повідомлення влітку 2020 року, коли вона вступила до театрального університету.

Дівчина також розповіла, що Білоус просив "поділитися своїми сексуальними фантазіями, інтимними фото, надсилав свої, коли його ніхто не просив".

Адміністрація університету заявила, що розпочала службову перевірку й 21 січня подала заяву до поліції, аби перевірити поширену в медіа інформацію.