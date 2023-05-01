"Дорога до пекла": Львівський будинок вчених потрапив у скандал через вечірку студентів
Джерело:Ігор Мосійчук
Студенти приватного Українського католицького університету організували у Львівському будинку вчених вечірку. Через це у мережі виник скандал.
Львівський будинок вчених потрапив у черговий скандал через вечірку, яку організували студенти. Колишній нардеп Ігор Мосійчук у мережі поширив відео з дискотеки здобувачів вищої освіти. У коментарях думка українців розділилася – одні засуджували, інші – виправдовували студентів, повідомляє 24 Канал.
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Студенти приватного ВНЗ організували вечірку
Мосійчук 30 квітня опублікував відео з вечірки й розкритикував молодь через те, що вони влаштували дискотеку.
Вчора студенти Українського католицького університету влаштували дискотеку. Як це все розуміти? Війна скінчилася?
– підписав він відео з вечірки.
Вечірка у Будинку вчених: дивіться відео
Однак у коментарях під публікацією колишнього нардепа думки українців розділилися. Одні, як і Мосейчук, засуджували студентів й вимагали всіх відправити до ТЦК та СП, інші ж – почали захищати молодь, адже вони "мають право відпочити від війни":
- "Український католицький – це мажорський універ для еліти. Нічого іншого від цих потвор чекати не варто";
- "Туди треба направити ТЦК з повістками";
- "Не розпалюйте ненависть у суспільстві, діти та молодь хочуть жити, а не вмирати, і мають на це повне право";
- "Всі жити хочуть і хотіли! Але життя, це не лише дискотека";
- "Від війни треба відпочивати, бо дах поїде. Вважаю не чесно інкримінувати молодим людям танці, вечірки тощо".
Думка користувачів щодо вечірки у Будинку вчених – дивіться у каруселі
Деякі з користувачів мережі підкреслили, що студенти танцювали не під російську музику, що вже "плюс". На опублікованих кадрах чутно лише два треки – AC/DC "Highway to Hell" та Morandi "Angels".
Вечірка була благодійною
Під публікацією Мосейчука деякі користувачі почали пояснювати, що вечірка буцімто була благодійною. як доказ своїх слів – публікують скриншот сторінки із соцмереж, яка займалася організацією та продажем квитків на студентську вечірку.
У мережі заявляють, що вечірка була благодійною / Скриншот із соцмереж
Про благодійну мету вечірки заявили й у Львівському будинку вчених у коментарі "Главкому". Директор Василь Мастикаш заявив, що дискотеку влаштував Український католицький університет для того, аби зібрати кошти на купівлю зброї для ЗСУ.
Вечірку проводив католицький університет: це була благодійна акція для ЗСУ. Гроші зібрані для їхнього однокурсника, який зараз у Бахмуті воює. Студенти зібрали кошти для кулемета своєму товаришу,
– заявив Мастикаш.
Будинок вчених раніше потрапляв у скандали
У листопаді 2021 року Львівський будинок вчених потрапив у масштабний скандал через вечірку у День пам'яті жертв Голодомору. Блогер Олександр Заліско 27 листопада організував грандіозне святкування свого дня народження у Будинку вчених.
Вечірка мала тематику Show bar – вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету тощо. Користувачів соцмереж неабияк обурила ця подія, адже тоді був карантин через ковід, а саму вечірку називали "голодною тусою блогерів".
Керівництво Будинку вчених тоді відреагувало на конфлікт і заявило, що не знало про масштаб вечірки. Організатори повідомили лише про те, що там івент-агенство уклало договір оренди й відразу заплатило гроші. На етапі домовленості обговорювали лише "звичайне святкування", але блогери влаштували масштабну вечірку. Тоді було ухвалено рішення щодо більш жорстких умов про оренду Будинку вчених.