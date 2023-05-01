"Дорога до пекла": Львівський будинок вчених потрапив у скандал через вечірку студентів

Студенти приватного Українського католицького університету організували у Львівському будинку вчених вечірку. Через це у мережі виник скандал.

Львівський будинок вчених потрапив у черговий скандал через вечірку, яку організували студенти. Колишній нардеп Ігор Мосійчук у мережі поширив відео з дискотеки здобувачів вищої освіти. У коментарях думка українців розділилася – одні засуджували, інші – виправдовували студентів, повідомляє 24 Канал.

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Студенти приватного ВНЗ організували вечірку

Мосійчук 30 квітня опублікував відео з вечірки й розкритикував молодь через те, що вони влаштували дискотеку.

Вчора студенти Українського католицького університету влаштували дискотеку. Як це все розуміти? Війна скінчилася?

– підписав він відео з вечірки.

Вечірка у Будинку вчених: дивіться відео

Однак у коментарях під публікацією колишнього нардепа думки українців розділилися. Одні, як і Мосейчук, засуджували студентів й вимагали всіх відправити до ТЦК та СП, інші ж – почали захищати молодь, адже вони "мають право відпочити від війни":

"Український католицький – це мажорський універ для еліти. Нічого іншого від цих потвор чекати не варто";

"Туди треба направити ТЦК з повістками";

"Не розпалюйте ненависть у суспільстві, діти та молодь хочуть жити, а не вмирати, і мають на це повне право";

"Всі жити хочуть і хотіли! Але життя, це не лише дискотека";

"Від війни треба відпочивати, бо дах поїде. Вважаю не чесно інкримінувати молодим людям танці, вечірки тощо".

Думка користувачів щодо вечірки у Будинку вчених – дивіться у каруселі

Деякі з користувачів мережі підкреслили, що студенти танцювали не під російську музику, що вже "плюс". На опублікованих кадрах чутно лише два треки – AC/DC "Highway to Hell" та Morandi "Angels".

Вечірка була благодійною

Під публікацією Мосейчука деякі користувачі почали пояснювати, що вечірка буцімто була благодійною. як доказ своїх слів – публікують скриншот сторінки із соцмереж, яка займалася організацією та продажем квитків на студентську вечірку.



У мережі заявляють, що вечірка була благодійною / Скриншот із соцмереж

Про благодійну мету вечірки заявили й у Львівському будинку вчених у коментарі "Главкому". Директор Василь Мастикаш заявив, що дискотеку влаштував Український католицький університет для того, аби зібрати кошти на купівлю зброї для ЗСУ.

Вечірку проводив католицький університет: це була благодійна акція для ЗСУ. Гроші зібрані для їхнього однокурсника, який зараз у Бахмуті воює. Студенти зібрали кошти для кулемета своєму товаришу,

– заявив Мастикаш.

Будинок вчених раніше потрапляв у скандали

Редакціянамагається зв'язатися з адміністрацією Українського католицького університету щодо організації вечірки.

У листопаді 2021 року Львівський будинок вчених потрапив у масштабний скандал через вечірку у День пам'яті жертв Голодомору. Блогер Олександр Заліско 27 листопада організував грандіозне святкування свого дня народження у Будинку вчених.

Вечірка мала тематику Show bar – вульгарні конкурси та декорації, еротичні танці шоу-балету тощо. Користувачів соцмереж неабияк обурила ця подія, адже тоді був карантин через ковід, а саму вечірку називали "голодною тусою блогерів".

Керівництво Будинку вчених тоді відреагувало на конфлікт і заявило, що не знало про масштаб вечірки. Організатори повідомили лише про те, що там івент-агенство уклало договір оренди й відразу заплатило гроші. На етапі домовленості обговорювали лише "звичайне святкування", але блогери влаштували масштабну вечірку. Тоді було ухвалено рішення щодо більш жорстких умов про оренду Будинку вчених.