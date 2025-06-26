Скандал у Діснейленді: у мережі знайшли рекламу, яка пропонувала дітям гроші за "весілля"

Нещодавно мережу сколихнув скандал зі спробою "весілля" 39-річного британця з 9-річною українкою у Діснейленді у Парижі. З'явилися неочікувані деталі, які можуть бути пов'язані із цією справи.

ЗМІ знайшли рекламу, яка заохочує дітей на фальшиві "весілля". Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на Daily Mail.

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У мережі шукали 100 дітей та 200 дорослих для "весілля"

39-річного ймовірного шахрая, який причетний до "весілля" з маленькою українкою заарештували.

Після цього виявилося, що дітей на такі заходи у Діснейленді могли запрошувати через рекламне оголошення.

Так, у Facebook журналісти виявили дивну рекламу "висококласної весільної репетиції". Організатори шукали 100 дітей 5 – 15 років.

Викрито тривожну рекламу, яку використовували для заманювання дітей на фальшиве весілля засудженого британського злочинця з 9-річною дівчинкою в паризькому Діснейленді,

— пише видання.

Оголошення про участь у весіллі в Діснейленді / Скриншот Daily Mail

Реклама з'явилася у мережі 18 червня. У ній викладено низку вимог та умов участі. Кожному учаснику пропонували по 200 євро.

Окрім 100 дітей, до участі запрошувалися ще й 200 дорослих віком 16 – 80 років.

Усіх просили одягнути "дуже елегантне вечірнє вбрання", до прикладу, "костюм, вечірню сукню або смокінг".

Організатори пропонували приватний автобус, щоб доставити "гостей весілля" з центру Парижа у західну частину міста.

Люди повинні були зберігати "абсолютну конфіденційність".

Оголошення опублікувала така собі Крістель Ка, яка називає себе акторкою, телеведучою та керівницею фірми Cristal Communications.

Чи пов'язаний скандал із 39-річним британцем та 9-річною українкою з опублікованим оголошенням журналістам достеменно з'ясувати не вдалося.