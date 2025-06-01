"Пі***ри": мат потрапив у прямий ефір телемарафону

Під час ефіру телемарафону зранку 16 червня стався інцидент. Військова вжила на позначення росіян слово "пі***ри", за що отримала зауваження від ведучої, мовляв, ефір телебачення – це не соціальні мережі.

Деталі розкаже 24 Канал.

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Що сталося в ефірі марафону 16 червня

Лідія Мудраченко (Пілюля), фельдшерка медичного пункту 122 ТрО, відповідала на запитання ведучої щодо ситуації на фронті. Вона пояснила, що влітку, коли всі дерева вже розпустилися, може бути складно працювати в посадках.

"Зеленка" не тільки ховає українських військових від ворожого ока, але й приховує дії росіян. Обидві сторони можуть непомітно підвезти техніку чи просунутися.

До того ж не завжди видно, що окупанти починають окопуватися та робити фортифікації. За густою зеленню можуть ховатися і ДРГ або малі групи противника. Тож природні умови влітку – палиця на два кінці.

Вчора розмовляла з нашими пілотами, вони кажуть – пі***ри зовсім зійшли з розуму,

– сказала Лідія.

Ведуча зробила їй зауваження, мовляв, в ефірі не можна вживати таких слів, адже телеканал дивиться різна вікова аудиторія. Тому треба дбати про чистоту мовлення. Втім, сказала, що розуміє емоції військових, бо справді складно дібрати нормативні слова на позначення росіян.

Мат в ефірі телемарафону: дивіться відео (Обережно, ненормативна лексика!)

Фельдшерка кілька разів вибачилася, та її швидко вивели з ефіру.

Додамо, слово "пі***ри" на позначення росіян є звичним серед військових, його часто можна бачити в мілітарних пабліках.