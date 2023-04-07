Скандал з працівником Офісу генпрокурора: чоловік написав заяву на звільнення

Чоловік, який почав лаятися з інспектором з паркування у Києві, після скандалу написав заяву на звільнення. Як виявилося, Микола Закриничний дійсно працював в Офісі генпрокурора.

У Києві 6 квітня трапився інцидент у Подільському районі. Чоловік накинувся на інспектора з паркування через те, що його автомобіль евакуювали на штрафмайданчик.

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Чоловік дійсно працював в Офісі генпрокурора

У коментарі журналістам в Офісі генпрокурора підтвердили, що чоловік на ім'я Микола Миколайович Закриничний дійсно був їхнім співробітником. Проте він був не прокурором, а займався "організаційною роботою".

Повідомляємо, що громадянин, відео з яким було оприлюднено низкою ЗМІ, не був прокурором. В Офісі Генпрокурора він організовував роботу з утримання адмінприміщень, вів облік наявності майна та проводив його періодичний огляд,

– заявили у відомстві.

Нині чоловік вже написав заяву на звільнення. Згодом в Офісі генпрокурора її розглянуть й усунуть з посади чоловіка, який влаштував скандал.

Зазначимо, що на старій версії сайту Офісу генпрокурора Микола Закриничний зазначений як "комендант відділу експлуатації будівель і споруд та соціального забезпечення управління матеріально-технічного забезпечення Департаменту інформаційних технологій‚ документального та матеріально-технічного забезпечення Генеральної прокуратури України".

Чоловік облаяв інспектора з паркування

У четвер, 7 квітня, мережею ширилося відео, на якому чоловік на ім'я Микола Миколайович Закриничний напав на інспектора з паркування. Чоловік показав посвідчення працівника Офісу генпрокурора й вимагав повернути автомобіль.

Закриничний почав сваритися з інспектором паркування, чому евакуювали його машину. Порушника зовсім не хвилювало те, що автомобіль припаркували у забороненій зоні поблизу зупинки для громадського транспорту. Також він сфотографував інспектора, який відправив його автомобіль на штрафмайданчик. Після цього чоловік швидко покинув місце інциденту.