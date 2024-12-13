Після скандалу про насилля в інтернаті на Львівщині двоє дітей знайшли нові сім'ї
Восени Україну сколихнув скандал щодо дій керівництва інтернату у Великому Любіні на Львівщині. Вихователі та дирекція знущалася зі своїх вихованців.
Після розголосу у закладі почалися перевірки, а за цей час декілька дітей знайшли нові сім'ї. Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на міського голову Львова Андрія Садового.
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Декілька дітей зустрінуть Різдво з новими сім'ями
За цей час сімох вихованців інтернату у Великому Любіні перевели до комунального центру "Рідні" у Львові.
Маємо добрі новини: за два місяці двоє з цих дітей уже знайшли нові родини,
– додав Садовий.
Також він повідомив, що ще троє дітей проходять етап знайомства з потенційними опікунами.
Найстаршу дівчинку із сімох під опіку взяв християнський притулок.
"Діти, які раніше навіть не мріяли про домашній затишок, цього року святкуватимуть Різдво у родинному колі", – написав міський голова Львова.
Слідство у цій справі ще триває.
Нагадаємо, що раніше вихованці інтернату у Великому Любіні скаржилися на нестачу їжі. Вони також розповіли про вимушені підробітки копачами могил, а також про підготовку тіл померлих до поховання.
Дітей вихователі били та обзивали, а директора звинуватили у сексуальному насиллі.