Це повна маячня, – "Флеш" розкрив правду про те, чи передає Україна свої дрони партнерам

В Україні прокоментували інформацію про нібито передачу дронів-перехоплювачів партнерам на Близькому Сході. Як з'ясувалося наразі, всі системи залишаються на бойовому чергуванні.

Радник міністра оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов заявив, що повідомлення про передачу є дезінформацією.

Чи віддає Україна перехоплювачі?

В Україні спростували інформацію про нібито передачу дронів-перехоплювачів іншим країнам на тлі загострення ситуації на Близькому Сході. У Міноборони наголошують: жодного послаблення української протиповітряної оборони не відбувалося.

"Флеш" різко відреагував на подібні повідомлення, які почали поширюватися в мережі та окремих медіа.

Ніхто не знімав з бойового чергування дрони-перехоплювачі та не відправляв їх на Близький Схід. Потрібні нам зараз запаси наших перехоплювачів також ніхто не віддавав. Це все повна маячня,

– наголосив він.

За його словами, для військово-політичного керівництва України захист повітряного простору залишається абсолютним пріоритетом.

Водночас Бескрестнов підтвердив, що Україна дійсно співпрацює з міжнародними партнерами у сфері протидії безпілотникам. Однак ця взаємодія не відбувається коштом власної обороноздатності.

"Будь-які заяви про передачу наших систем, які зараз захищають українські міста, не відповідають дійсності. Наші ресурси спрямовані виключно на оборону України", – підкреслив Бескрестнов.

Чому з'явилися такі чутки?