По всій Україні почали перевірки після публікацій про інвалідність у прокурорів на Хмельниччині

Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування на тлі поширення інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури. Воно охопить всю Україну.

Про це йдеться у повідомленні Офісу Генерального прокурора. За уточненою інформацією Суспільного, перевірки охоплять не лише Хмельницьку область, але й інші регіони.

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Генеральний прокурор підписав наказ про розслідування

У зв’язку з поширенням інформації про отримання груп інвалідності 50 прокурорами Хмельницької обласної прокуратури Генеральний прокурор підписав наказ про проведення службового розслідування,

– йдеться у повідомленні.

Зазначається, що службове розслідування охоплюватиме перевірку не лише інформації, яка стосується вищезгаданої обласної прокуратури, а й інших органів прокуратури. Комісія з проведення службового розслідування вже розпочала збір інформації та документів для з’ясування цих обставин.

Як розповіла кореспондентці Суспільне Хмельницький прессекретарка обласної прокуратури Марина Тисячна, наразі перевірки вже розпочалися, триває збір інформації. Але перевірки йдуть не лише по цій області, але й по всій Україні. Перевіряють всі прокуратури.

Нагадаємо, на Хмельниччині обласний прокурор і 49 підлеглих "оформили інвалідність". За даними ЗМІ, вони "кришували" корупційну схему голови МСЕК, яку напередодні викрили на незаконному збагаченні на мільйони доларів.