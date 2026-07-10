Тут не обійшлось без Кремля: експерт проаналізував скандал із ТЦК у Львові

8 липня ввечері у Львові спалахнув конфлікт з ТЦК. Цей інцидент став доказом, що держава повинна ефективніше комунікувати щодо процесу мобілізації.

Таку думку 24 Канал висловив спеціаліст зі стратегічних комунікацій Юрій Богданов, зауваживши, що також тут не обійшлось без російського сліду. Він підкреслив, що є багато недоліків, які ведуть до такої історії.

Дивіться також "Більше не будемо вірити": Лавров різко накинувся на Захід після саміту НАТО

Скандал із ТЦК у Львові

Спеціаліст зі стратегічних комунікацій зазначив, що мобілізація – це природний процес, пов'язаний з довготривалою війною. Також є нормою, коли певна частина людей незадоволена нею. У більших масштабах така історія була, наприклад, під час Першої світової війни. Однак наразі в Україні процес бронювання справді не є достатньо прозорим.

"Однак, попри це, на 5 рік війни є громадяни, які або не мають нормально влаштованих облікових документів, або робочого місця, яке корисне для країни і має бронювання, або не мають оформленої відстрочки. Можна багато критикувати державу, але щоб усе впорядкувати було зроблено багато. Наприклад, Резерв+", – зазначив він.

На думку Богданова, в Україні є люди, які "доклались" до дескредитації поняття мобілізації мовчанням. Адже важливо набагато більше пояснювати, наприклад, організацію роботи навчальних центрів. Окремим важливим питанням є також тема нападу на військовослужбовців, а це також ТЦК. Нападники повинні нести кримінальну відповідальність.

Чому такі епізоди часто повторюються у Львові та Одесі? З цими регіонами пов'язано чи не найбільше корупційних скандалів. Крім того, є дуже багато осередків російської пропаганди. Зокрема, є львівський персонаж Остап Стахів, який свого часу працював проти вакцинації, а зараз проти мобілізації,

– підсумував спеціаліст зі стратегічних комунікацій.

Богданов про російський слід у скандалах, пов'язаних з ТЦК: дивіться відео

Нагадаймо, що конфлікт на Сихові нібито спалахнув після того, як військові ТЦК затримали двох молодих чоловіків. Місцеві зібрались біля службової машини, прокололи шини, зняли передній бампер, а частина з них намагалася перекинути транспортний засіб.

Після інциденту Нацполіція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 345 Кримінального кодексу України, а ветеранська спільнота розшукала учасників конфлікту й провела з ними виховну роботу.