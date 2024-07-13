"Бігав по всьому ТЦК": в ОК "Захід" відреагували на скандал з нібито побиттям волонтера

Місцеві ЗМІ написали, що на Рівненщині працівники Гощанського ТЦК викрали й катували волонтера Олександра Мандигру. В ОК "Захід" прояснили ситуацію, передає 24 Канал.

13 липня стався скандал у Дніпрі. Там хлопець провокував військового, ударив його та кричав "Слава Росії". Увечері з'явилося відео з його вибаченнями, де він пояснює: є патріотом, Росію не підтримує, а поводився так тому, що вмерла його бабуся. За словами хлопця, він не спав і не їв три дні, тому був у стані афекту.

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Деталі скандалу з ТЦК на Рівненщині

О 3 годині ранку 13 липня Олександр Мандигра був незаконно затриманий та доставлений до приміщення укриття діагностичного центру в Рівному, де наразі знаходиться військово-лікарська комісія. Там чоловіка катували. О 3:30 ранку на блокпості його силою посадили в автомобіль ТЦК та вивезли на ВЛК,

– написали рівненські журналісти.

Вони стверджують, що чоловік оновив свої облікові дані, а також мав при собі посвідчення військового волонтера, тож "для такого жорстокого поводження" не було підстав.

У приміщенні діагностичного центру чоловіка нібито били та утримували протягом кількох годин. Дружина волонтера написала декілька постів у фейсбуці про побиття. Юлія Мандигра звернулась до судово-медичної експертизи з метою встановлення факту нанесення тілесних ушкоджень.

"Ввалили його головою в стіну. Душили та надівали кайданки. Відповідні заяви написані та побої зняті", – сказано в одному з її дописів.

В ОК "Захід" теж відреагували на цей випадок. Там мають іншу версію подій.

Ситуація: громадянин Олександр М. відмовився проходити ВЛК. Бігав по всьому ТЦК. Кричав. Кидався на стільці. Телефонував дружині. Плакав і казав, що йому потрібно виїхати в Польщу, щоб привезти автомобілі для ЗСУ. Ми підтримуємо і неймовірно вдячні всім волонтерам, які допомагають Збройним силам. Але в нинішній ситуації найкраще волонтерство – це служба в ЗСУ. Сотні тисяч українців взяли на себе цей священний обов'язок і просто зараз захищають нашу державу,

– мовиться в повідомленні.

В ОК "Захід" підкреслили, що Олександр не має підстав для непроходження військової служби, а військовослужбовці ТЦК не застосовували силу та не чіпали його. "Все це зафіксовано на фото та відео", – сказано в дописі.

Оперативне командування закликало працівників ЗМІ не поширювати неправдиву інформацію і підкреслило, що воно відкрите до коментарів.

Наостанок там зауважили: "В Олександра М. дуже багато фотографій у військовій формі ЗСУ. Крім того, що це порушення законодавства, це ще й просто неетично. В фейсбуці воїни не потрібні. Вони потрібні на передовій. Досить ховатися за спідницею дружини, настав час виконати свій конституційний обов'язок і почати захищати Батьківщину".