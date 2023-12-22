Дружина попросила "налякати мобілізацією" чоловіка, – ТЦК про гучне відео зі швидкою в Одесі
Джерело:Оперативне командування "Південь"
В Оперативному командуванні "Південь" прокоментували ситуацію із відео з машиною швидкої в Одесі. 24 Канал розкаже деталі.
У четвер 21 грудня в ЖК "Райдужний" в Одесі працівники ТЦК нібито використали не за призначенням транспортний засіб спеціального призначення – швидку. Це було зроблено для того, щоб примусово поставити на облік чоловіків. Відповідне відео поширилося в мережі.
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Що говорять у ТЦК
Там провели перевірку та службове розслідування і встановили, що співробітники ТЦК не брали участі у цих подіях.
На поширеному відео було зафіксовано спробу військових насильно всадити чоловіка в медичну автівку з військовими номерами. Розбір обставин показав, що несвідома громадянка попросила свого знайомого, військовослужбовця одної з бригад, що виконує бойове завдання на Сході України, "налякати мобілізацією" свого чоловіка,
– розповіли деталі в ОК "Південь".
Чому жінка так вчинила
Вона, як повідомили в ОК "Південь", розлучається з чоловіком і не може дійти згоди в поділі майна. Тож вирішила вдатися до таких дивних дій.
Своєю чергою військовий, якого вона вмовляла, погодився на цю авантюру. Він вмовив співслужбовців взяти участь у "залякуванні громадянина мобілізацією". Зробили це, коли доправляли (супроводжували) до медичних закладів поранених та хворих бригади в Одесі. Для цього використали швидку.
Що буде далі
Службове розслідування ще триває, наразі встановлюють ступінь вини кожного учасника події, зокрема, і перевищення службових обов'язків. Відомості про кримінальне правопорушення внесено в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Швидку ж повернулися до бригади, де її застосовують за призначенням.
Скандал із "ТЦК на швидкій" в Одесі: головне
- Одеські пабліки поширювали відео, де чоловіки у формі нібито намагаються примусово поставити на облік чоловіків у районі житлового масиву "Райдужний". При цьому вони використовували спеціальні карети швидкої допомоги.
- Місцеві пабліки стверджували, що це були автівки, які волонтерський фонд UUF придбав для госпіталів на лінії фронту за пожертвування людей.
- У ТЦК відреагували на скандал: зазначили, що Військова служба правопорядку (ВСП) проводить перевірку через порушення військовими порядку використання транспортного засобу спеціального призначення і незаконне застосування сили.
- Також командувач Сил оборони Півдня призначив службове розслідування, щоб надати правову оцінку та притягнути винних до відповідальності.