Інцидент з ТЦК і поліцією у Вишгороді: до відповідальності притягнули семеро поліціянтів

Співробітників поліції, які були причетними до резонансного скандалу з ТЦК у Вишгороді, притягнули до дисциплінарної відповідальності. Інцидент стався у грудні 2024 року.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інтерв'ю голови Національної поліції Івана Вигівського. Він наголосив, що правоохоронці жорстко реагують на кожен факт непрофесійних дій, які паплюжать всю Нацполіцію.

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Як скандал у Вишгороді коментує поліція

Журналісти попросили Івана Вигівського прокоментувати випадок за участі поліції у Вишгороді: тоді громадянина зупинили для перевірки документів і використали газовий балончик, щоб "викурити" водія.

Випадок негативний. Я вже сказав, що тисячі поліцейських допомагають ТЦК та СП і людські фактори також мають місце, як і в інших структурах. Тому, за цим випадком ми провели службове розслідування, 7 співробітників поліції, у тому числі керівники цих двох поліцейських, які були на місці події, притягнуті до дисциплінарної відповідальності,

– сказав голова Нацполіції.

Водночас, за його словами, коли правоохоронці зупинили громадянина та перевірили його документи, вони з'ясували, що відносно нього зареєстровано два кримінальних провадження. З грудня він перебував у розшуку як особа, яка ухиляється від мобілізації.

Коли йому запропонували поїхати в ТЦК, то він погодився. Однак, під'їхали представники ТЦК і сталося те, що сталося,

– пояснив Вигівський.

Голова Нацполіції наголосив, що тисячі позитивних вчинків поліцейські роблять щодня, але один негативний інцидент може перекреслити всі здобутки.

Нагадаємо, у грудні 2024 року в мережі з'явилося відео, на якому поліція та представники ТЦК, намагалися виманити водія з авто перцевими балончиками. Тоді в Міноборони засудили подібні випадки та пообіцяли притягнути винних до відповідальності.