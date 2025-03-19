Бо мали сумні обличчя: у Підмосков'ї удів офіцерів не пустили на сцену для нагородження

Росіянки, які втратили своїх чоловіків і синів на війні проти України, обурені. Їх принизили, не пустивши на сцену для нагородження. 24 Канал розповідає деталі скандальної та знаменної події.

Цей випадок демонструє справжнє обличчя російської пропаганди – все має бути святково, всі мають радіти. А якщо це не так, то "неправильних" людей краще сховати. Усе достоту як у книзі-антиутопії дисидента Володимира Войновича "Москва 2042".

Дивіться також Пропагандисти заплуталися: на російському телебаченні тотальний хаос через 30 днів перемир'я

Деталі скандалу з вдовами в Росії

У місті Відноє запросили удів загиблих військових на концерт на честь 8 березня у місцеву музичну школу. Навіть обіцяли нагородити. Але в результаті на сцену так і не покликали.

Коли жінки вирішили з'ясувати, що ж сталося, їм відповіли досить цинічно. Співробітниця окружної адміністрації, начальниця управління організаційної роботи та взаємодії зі ЗМІ Крістіна Колганова передумала вносити їх до списку. Оскільки вони "зіпсували б своїми сумними обличчями все свято".

Шоковані вдови перепитали. І почули у відповідь:

Це було б дивно нагороджувати вас, бо це був захід святкового характеру, а ви всі в горі. Суспільству було би неприємно бачити вас.

Як стверджують очевидиці, Колганова не вибачилася і загалом поводилася зухвало, навіть усміхалася. Деякі жінки не стримали емоцій і ридали в коридорі. На що чиновниця висловилася в дусі "ну поплачте".

Вдови вирішили піти далі та записали звернення до голови Ленінського міського округу Станіслава Каторова. Пояснили: цей випадок принизив їх, адже незручних жінок вирішили сховати.

Каторов їм поки не відповів.

Удови пояснюють: пішли на захід, щоб "підтримати країну та не вибувати з лав". Вони вважають, що такий випадок є несправедливим і розколює суспільство.

З огляду на таку мотивацію навряд чи слід розраховувати, що ці жінки зрозуміють правду про свою владу. Їм невтямки, що російську владу не цікавить, що думають рідні одноразових солдатів. До того ж вони досі вважають своїх чоловіків і синів героями. А тому не заслуговують на повагу – що і демонструють представники влади.