Не маємо мовчати, – випускниця ЛНУ заявила про негідну поведінку проректора Качмара

У Львівському національному університеті імені Івана Франка спалахнув черговий скандал: кандидата в ректори Володимира Качмара звинуватили в негідній поведінці та домаганнях до студенток. Сам чоловік стверджує, що йдеться про тиск і провокації через участь у виборах.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на допис Ангеліни Бережненко, колишньої очільниці Студентського уряду університету.

Читайте також "Скринька Пандори – відкрита": десятки дівчат діляться історіями про домагання професора Лося

У чому звинувачують Володимира Качмара

За словами Ангеліни Бережненко, Володимир Качмар був одним із тих, через кого вона вирішила точно не залишатись в університеті. Дівчина додала, що саме він був "профільним" проректором в питанні студентів та студентського самоврядування.

Тоді Студентський уряд майже припинив співпрацю з Качмарем, а натомість працював напряму з ректором та першим проректором.

Ангеліна Бережненко пояснила, що після виходу до студентів на "квесті першокурсника" в стані алкогольного сп'яніння, "за який потім було дуже соромно", Студентський уряд "не надто кудись кликав" викладача.

Про людей – це питати коли ми вже десь вдвох будем, щоб дружина не бачила. Про людей – закриватись на ключ, щоб ніхто не заважав. Про людей – це мати колегу в університеті, який був постійно на зв'язку, щоб якщо щось зайти в кабінет "випадково" і обірвати можливий розвиток подій,

– йдеться в дописі дівчини.

Береженко додала, що побачила в мережі інші історії колишніх студенток Володимира Качмара і вони були "жахливішими". За її словами, зараз ці історії намагаються спростувати та звинуватити авторів у брехні.

Мене розриває від цього зсередини. Такого не має бути в нашій Альмі, ми не маємо мовчати і дозволяти далі відбуватись цьому всьому. Нехай я буду теж студенткою, яка "вигадала", яку не підтримують. Але принаймні буду чесною перед собою,

– наголосила колишня очільниця Студентського уряду.

Своїм досвідом поділилася також журналістка Олена Івашків. У коментарях вона розповіла, що була студенткою Володимира Качмара на першому курсі факультету журналістики у 2003 році.

За словами жінки, коли вона прийшла складати залік, викладач сказав їй, що залік не складено і дівчина тепер має прийти на перескладання у топі на бретельках.

Я дуже боялася. Звісно до напівоголеного тіла на заліку не дійшло, дякую собі 18-річній, розповіла старшим. Швидко знайшли знайомого, який з вами навчався, попросили заступитися за мене,

– йдеться в коментарі.

Історія Олени Івашків / Скриншот 24 Каналу

Тим часом сам Володимир Качмар заявляє про тиск і провокації через участь у виборах. За його словами, 23 січня 2025 року профком працівників Університету висунув його кандидатуру для участі у конкурсі, а після того, як 27 січня Володимир Качмар подав у МОН відповідні документи, його життя і життя сім'ї змінилося назавжди.

Впродовж тижня проти мене відразу активізували усі анонімні сторінки і створили нові з очевидним натяком на те, проти кого вони працюватимуть. Це не спрацювало, бо ми звикли до уваги і будь-яку критику (якщо вона об'єктивна) сприймаємо нормально,

– стверджує він.

Тоді ж на адресу університету надійшло звернення про домагання з боку Володимира Качмара, у якому комісію з етики просили провести розслідування.

"Цим ситуація не вичерпується. Ввечері того ж дня на мене організували справжнє полювання – поліція спочатку довго мене очікувала (що підтверджують відповідні записи), потім переслідувала, а згодом, безпідставно зупинивши, переконувала, що я перебуваю у стані алкогольного сп'яніння і здійснювала сильний психологічний тиск. Вже тоді я розумів, що ці провокації усі тісно пов'язані між собою, тому я погодився на тест у медичній лабораторії, який підтвердив, що жодних ознак сп'яніння не виявлено", – йдеться в дописі Качмара.

Кандидат у ректори ЛНУ також стверджує, що через усі ці випадки він потрапив до лікарні, а три дні потому переніс операцію на серці.

Качмар переконаний, що така ситуація може тривати аж до моменту завершення виборів. Як наслідок, на одному із засідань оргкомітету він запропонував колегам-кандидатам підписати меморандум про дотримання етики та доброчесності під час ведення передвиборчої кампанії – це була "принципова позиція" Качмара, яка "не знайшла підтримки у жодного кандидата".