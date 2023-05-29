Махінація на 500 мільйонів гривень: як Львів можуть залишити без великої земельної ділянки

Епопея щодо львівського ринку "Добробут", розташованого у самому центрі Львова, триває. 30 травня має відбутися важливе засідання Апеляційного господарського суду, який і мусить поставити крапку у цій справі.

Деталі розповів сам мер Львова Андрій Садовий у своєму телеграмі. Він зазначив, що він разом із заступниками та членами виконкому буде присутній на засіданні суду.

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Що сказав Садовий

Мер Львова наголосив, що громаду міста хочуть обікрасти орієнтовно на 500 мільйонів гривень. Він пояснив, що фірма "Галінвест", яка зареєстрована у Москві, ще на початку незалежності обманула міську владу.

Він переписав на себе землі, де зараз розташований ринок "Добробут". Станом на зараз це 500 мільйонів гривень. Суд у цьому питанні принципово важливий, бо ще на початку війни чорні реєстратори почали все це переоформлювати,

– пояснив Андрій Садовий.

Він додав, що мерія звернулася до поліції і та порушила кримінальне провадження. Щоправда, прокуратура вже рік не може висунути звинувачення, хоча є висновок Мін'юсту та Держгеокатастру.

"Це є мародерство та грабіж. Я звертаюся до Генпрокурора із закликом стати на захист громади Львова. Бо якщо не працюють чесні суди, то працюють суди Лінча (тобто самосуд – 24 Канал)", – підкреслив Садовий.

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Ми не маємо доказів того, що суддів Апеляційного суду підкуповують, але, як зазначив Садовий, справа шита білими нитками. Реєстратор незаконно переписав комунальну землю на ділків, але неупереджений суд мав би поставити усе на свої місця.

Про яку земельну ділянку мовиться

Ще 30 років тому австрійці планували збудувати у центрі Львова 5-поверховий готель з автостоянкою. Вони обіцяли кошти і техніку, а Львівська міська рада – виділити ділянку за Оперним театром і знести 3 будинки, які заважали реалізації проєкту. Місто свою частину зобов'язань виконало. Забудовник лиш збудував фундамент, на якому у 1997 році облаштували тимчасовий ринок "Добробут", що мав працювати, допоки інвестор не відновить будівництво готелю.

Однак кілька років тому компанія "Галінвест" незаконно розпочала будівельні роботи та зайнялась пошуком нових орендарів. Будівельні роботи на ринку тоді вдалось зупинити. Але афера з боку власника ринку завдала місту та його мешканцям мільйонні збитки.

У грудні 2020 року скандально відомий реєстратор Солонківської сільської ради Максим Живко зареєстрував за ТОВ "СУАП "Галінвест" право користування земельною ділянкою, а в лютому 2021 року, за день до початку війни, реєстратори Глинянської міської ради зареєстрували право власності на промислово-продовольчий торговий центр, що і стало підставою для Львівської міської ради звернутися до суду.