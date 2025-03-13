Комарницький, якого підозрюють у корупції в Києві, офіційно не перетинав кордон, – ЗМІ

Денис Комарницький раніше був депутатом Київради. А тепер перебуває у розшуку. Втім, кордон він не перетинав.

Про це пише 24 Канал з посиланням на Суспільне.

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Куди подівся Комарницький

Джерела Суспільного говорять: формально ексчиновник не виїжджав за межі України. Принаймні офіційно перетин кордону не фіксували.

Але в Державній прикордонній службі відмовилися розголошувати інформацію про третіх осіб. Журналісти подали запит, чи фіксували перетин кордону Комарницьким і чи проводять розслідування, як і де він міг виїхати.

Зверніть увагу! 12 березня "Українська правда" повідомила, що Денис Комарницький виїхав за кордон. Директор НАБУ пообіцяв оголосити Комарницького у міжнародний розшук.

У чому суть земельного скандалу в Києві

Він розпочався ще 6 лютого, коли НАБУ та САП провели операцію "Чисте місто". Тоді викрили столичних посадовців, причетних до корупції в земельній та бюджетній сферах.

Слідчі вважають, що чиновники знаходили перспективні земельні ділянки та реєстрували на підконтрольних осіб право власності на споруди, яких там ніколи не існувало. А до міськради подавали заяви про надання права власності для обслуговування цих споруд, що давало змогу уникати торгів.

Підозру у справі про земельну корупцію вручили десятьом, сімох затримали. Комарницький, імовірно, керував злочинною організацією. Серед підозрюваних є заступник голови КМДА Петро Оленич, голова комісії з земельних питань Михайло Терентьєв та інші.

Утім, скандал продовжився, коли Bihus.Info опублікували прослуховування фігурантів справи – депутатів Київради, співробітників КМДА й ексдепутата Київради Дениса Комарницького. Окрім цього, журналісти встановили інших представників столичної влади, які входили до "команди Комарницького".